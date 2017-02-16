'İşsizlikte olumsuz tablo geçici olacak'

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik istatistiklerini değerlendiren Eleman.net CEO'su Gökhan Duyarlar, 2017'nin ilk çeyreğinin olumlu bir seyir izleyeceğine ve bu olumsuz tablonun geçici olduğuna inandıklarını söyledi. TÜİK'in açıkladığı 2016 yılı Kasım ayı işgücü istatistiklerine göre, işsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakamları değerlendiren Eleman.net CEO'su Duyarlar, 2017'nin ilk çeyreğinin olumlu bir seyir izleyeceğine ve bu olumsuz tablonun geçici olduğuna inandıklarını belirtti.

'ÖNEMLİ BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU'

Rakamları yorumlarken bunların üç ay öncesine ilişkin veriler olduğunu unutmamak gerektiğini söyleyen Duyarlar, "Aynı dönemde, istihdam edilenlerin sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi olurken, istihdam oranında değişim görülmedi ve yüzde 45,8 olarak gerçekleşti. Eleman.net olarak şu an güncel verilerimizi incelediğimizde, daha olumlu bir tablo görüyoruz. Özellikle tekstil sektöründeki istihdamda önemli bir artış söz konusu" diye konuştu.

'YÜZDE 10'LUK BİR ARTIŞ VAR'

2016'nın Kasım ve Aralık aylarında iş ilanı sayısında düşüş görüldüğünü söyleyen Duyarlar, "Ocak ayı ile birlikte ilan sayısı tekrar yükselmeye başladı ve şu an yüzde 10'luk bir artış mevcut. Geçtiğimiz günlerde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında birbiri ardında hayata geçirilecek projelerin de etkisi ile 2017'nin ilk çeyreğinin olumlu bir seyir izleyeceğine ve bu olumsuz tablonun geçici olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.