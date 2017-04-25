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İşsizlik zayıf karnımız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “İşsizlik en zayıf karnımız. İşsizliğin sandığa etkisi olmuştur. Her yıl 1 milyon vatandaşımıza iş bulmak zorundayız. Bu da yüzde 5.5’lik büyüme oranıyla olur” dedi

İşsizlik zayıf karnımız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “İşsizlik en zayıf karnımız. İşsizliğin sandığa etkisi olmuştur. Her yıl 1 milyon vatandaşımıza iş bulmak zorundayız. Bu da yüzde 5.5’lik büyüme oranıyla olur” dedi

25 Nisan 2017 Salı 07:46
İşsizlik zayıf karnımız
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EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomideki bazı sorunların referanduma etkisinin olduğunu belirterek, “İşsizlikle ilgili gelinen nokta seçimdeki en zayıf karnımızdır. İşsizlik rakamının yukarıda olmasının referanduma etkisi olur” dedi.

TV’de ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bakan Zeybekci, yüzde 13 seviyesine çıkan işsizliğin referandum sürecine etkisiyle ilgili şunları söyledi: “İşsizlik, tabii ki etkili olmuştur. İşsizlikle ilgili gelmiş olduğumuz nokta, seçimlerdeki en zayıf karnımızdır. Ben bunu, 2009 yılında bizzat yaşadım. O dönem küresel kriz Türkiye’yi teğet geçmiş olsa da Denizli gibi ekonomisi ihracat üzerine olan bir şehrin ortasından geçti. 140 bin kayıtlı çalışanı olan şehirde 38 bin civarında insanın işinden çıkarılmış olması seçimlerde ne ifade etti, birebir yaşadım. O nedenle işsizliğin sandığa her zaman etkisi olur.”

Yabancı yatırım artmalı
İşsizlikle ilgili sorunların büyüme oranının yüzde 5.5 ve üzerine çıkartılmasıyla giderilebileceğini aktaran Zeybekci, “Her yıl 1 milyon vatandaşımıza iş bulmak zorundayız. Büyüme oranımız yüzde 4.5 olursa yüzde 11 seviyesinde işsizliğimiz olur” diye konuştu.
2016’da yüzde 2.9 seviyesinde gerçekleşen büyüme için Zeybekci, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Büyüme rakamlarının yukarı çekebilmek için Türkiye’nin önüne getirilen bir açmaz var. Tasarruf oranlarının yetersizliği nedeniyle Türkiye’nin yatırım yapılabilir finansmanı temin etmesi gerekiyor. Borçlanma ile temin ettiği zaman bu tehlikeli. Cari açık vefaizlerin yükselmesi anlamına geliyor. Referandum sonrası siyasi istikrar ve öngörülebilirlik anlamında çok önemli bir adım atıldı. Doğrudan yabancı sermayede 25-30 milyar dolarlık seviyeye ulaşmamız lazım.”

Kabine değişikliği konuşulmadı
Referandumdan sonra kabine değişimi olup olmayacağı sorusuna Nihat Zeybekci şu cevabı verdi: “Kabine revizyonu olabilir ama yakın gelecekte tahmin etmiyorum. Referandumdan sonra anayasa değişikliği düzenlemeleri yapılması gerekiyor. Yakın bir gelecekte beklentisi yok veya konuşulmadı, Takdir tabii Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızındır.”

Çaykur’da satış yok
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yabancıların Türkiye’deki bir şirketi satın almasının yadırganacak bir konu olmadığını ancak iddia edildiği şekilde Çaykur özelinde bir satışın da gündemde bulunmadığını belirtti. Geçen hafta bazı haberlerde, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) bünyesinde bulunan Çaykur’un Katarlılar’a satıldığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat ZeybekçiIşsizlik
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