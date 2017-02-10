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İşsizlik Fonu'ndan 11 milyar lira alınacak!

Piyasalarda ileriye dönük bir belirsizliğin görülmediğini belirten Ağbal, "Referandumdan 'evet' çıkması fiyatlanıyor" dedi

İşsizlik Fonu'ndan 11 milyar lira alınacak!

Piyasalarda ileriye dönük bir belirsizliğin görülmediğini belirten Ağbal, "Referandumdan 'evet' çıkması fiyatlanıyor" dedi

10 Şubat 2017 Cuma 13:17
İşsizlik Fonu'ndan 11 milyar lira alınacak!
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MALİYE Bakanı Naci Ağbal, TRT haber'de katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 

İstihdam için getirilen teşviklerin 12.3 milyar TL maliyeti olacağını belirten Ağbal, bunun yaklaşık 11 milyar TL'sinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını söyledi.
Ağbal, şunları söyledi:

- "İstihdam için getirilen teşviklerin maliyeti 12.3 milyar TL, bunun yaklaşık 11 milyar TL'sini İşsizlik Fonu üstleniyor.

- Verilen destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran bir işverenin maliyeti 773 TL azalarak 1,404 TL'ye gerilemiş olacak.

- Eylülden itibaren aldığımız tedbirler etkisini göstermeye başladı, ekonomide tekrar yukarı ivme görülüyor.

- Fitch sonrası piyasalar için belirsizlik faktörü kalmadı, piyasa referandumdan evet çıkacağını fiyatlıyor, bu da olumlu.

- Referandumdan sonra yatırım tarafında ciddi artış olacak

- Yaptığımız düzenlemeler ve teşvikler ekonomi ve istihdamı olumlu etkileyecek 2017, 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacak."

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Anahtar Kelimeler:
İşsizlik FonuPiyasaNaci AğbalTrt
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