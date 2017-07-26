Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

İşsizler ortalama 9 ay'dır iş arıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yapılan İNGEV araştırmasına göre, İstanbul'da işsizler ortalama 9 ay iş arıyor. En yüksek işsizlik oranında edebiyat ve güzel sanatlar fakülteleri lider. Ardından fen, mimarlık ve hukuk fakülteleri geliyor

İşsizler ortalama 9 ay'dır iş arıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yapılan İNGEV araştırmasına göre, İstanbul'da işsizler ortalama 9 ay iş arıyor. En yüksek işsizlik oranında edebiyat ve güzel sanatlar fakülteleri lider. Ardından fen, mimarlık ve hukuk fakülteleri geliyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:57
İşsizler ortalama 9 ay'dır iş arıyor
banner404

İSTANBUL Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) doğrudan faaliyet desteğiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı.Araştırmaya göre, İstanbul’da çeşitli eğitim seviyelerinden sizler, ortalama 9 ay iş arıyor. İstanbul genç istihdam (15-34 yaş) piyasası içinde "ilköğretim, ortaokul ve altı", birinci sırada yer alırken, lisans ve üstü eğitim görenler ise ikinci sırada yer alıyor.

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK FAKÜLTELER

Raporun "çalışma durumuna göre en son mezun olunan eğitim kurumu" bölümünde işveren veya kendi hesabına çalışan kategorisinde düşük eğitimliler daha yüksek oranda olurken, eğitim ve kendi hesabına çalışma arasında eğitim düzeyi ile ters orantı olduğu dikkati çekiyor.En yüksek işsizlik oranında edebiyat ve güzel sanatlar fakültelerinden mezun olanlar ilk sırada yer alırken, ikinci sırada fen, mimarlık ve hukuk fakülteleri geliyor.Araştırmada, staj yaptığını beyan edenlerin çalışma hayatında özel olarak avantajlı bir durumda olmadıkları, staj yapmış olmakla, olmamak arasında anlamlı bir fark bulunmadığı belirtiliyor. Staj gibi mesleki eğitim kursu almış olmak da çalışma hayatında istihdama yönelik özel bir etki yaratmıyor.

İŞSİZLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÜŞÜK VE YÜKSEK EĞİTİMLİLER

İNGEV Kurucu Başkanı Vural Çakır, araştırma sonuçlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul’da işsizlerin büyük bölümünün düşük eğitimliler ve yüksek eğitimliler olduğunu söyledi.Çakır, araştırmada, eğitim sırasında staj yapmış olmanın veya mesleki eğitim kurslarına gitmenin, iş bulmada önemli bir katkı sağlamadığının ortaya çıktığını belirterek, staj sisteminin daha etkin hale getirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.İşsizlerin girişimcilik, liderlik, takım çalışması ve yabancı dil gibi eğitimlere ilgisinin fazla olduğuna işaret eden Çakır, okurken iş deneyimi de kazanmış olmayı isteyenlerin ve insanların eğitim almayı istemedikleri alanlarda çalışma oranının da yüksek olduğunu bildirdi.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK ŞART

Vural Çakır, kadınlarda eğitim seviyesinin arttıkça çalışma hayatına katılım oranının yükseldiğini ifade ederek, "Kadın eğitimi arttıkça iş gücüne katılım da artıyor. Bu da kadın eğitiminin önemini gösteriyor. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği açık." dedi.Çalışanların iş tatminlerinin az olduğunu, işverenlerin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, "Bir kişi işe girdiğinde başka birini işsiz bırakmaması gerekiyor. İşsizliğin azaltılması için yeni iş yaratılmalı. Girişimcilik konusunda ciddi hareketlilikler var. Yeni iş yaratma kapasitesinin artırılmasına ilişkin ciddi çalışmalar var." diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulIşsizEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
Murat Ülker imzaladı Godiva, Moğolistan'a uzanıyor
Murat Ülker imzaladı Godiva, Moğolistan'a uzanıyor
Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu
Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals