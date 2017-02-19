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İşlenmiş gıda ihracatçısını sevindirdi

Türkiye'nin 2016 yılında yaş meyve, sebze ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5 gerilerken bu ürünlerden işlenerek hazırlanan konserve, meyve suyu ve domates salçası gibi gıda ürünlerinin ihracatı bir önceki yıla göre 11 milyon dolar artarak 1 milyar 323 milyon dolara yükseldi

İşlenmiş gıda ihracatçısını sevindirdi

Türkiye'nin 2016 yılında yaş meyve, sebze ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5 gerilerken bu ürünlerden işlenerek hazırlanan konserve, meyve suyu ve domates salçası gibi gıda ürünlerinin ihracatı bir önceki yıla göre 11 milyon dolar artarak 1 milyar 323 milyon dolara yükseldi

19 Şubat 2017 Pazar 11:20
İşlenmiş gıda ihracatçısını sevindirdi
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EGE İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye  göre, gıda ürünleri ihracatında geleneksel yaş meyve, sebze ihracatı geçen yıl  başta Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaş meyve, sebze ithalatı kısıtlaması  nedeniyle düştü. Bu ürünleri işleyerek, salça, konserve, sos, meyve suyu yapan  ihracatçılar ise yılı kayıpsız kapattı.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar,  yaptığı açıklamada, sebze, meyve mamulleri ihracatının, istikrarlı  hedef pazarlara sahip olduğu için arttığını belirtti.
Yaş meyve, sebze ihracatının Rusya'nın geçen yıl Türkiye'ye özellikle  domates ve narenciyede kısıtlama getirmesiyle azaldığına işaret eden Seyyar,  işlenmiş gıda ihracatında ise Almanya, Irak, ABD, Hollanda, İngiltere ve İtalya  gibi "oturmuş pazarların" öne çıktığını, bu yüzden işlenmiş ihracatçısının sezonu  rahat geçirdiğini ifade etti.
Turşu grubu ihracat 172 milyon dolara çıktı
Seyyar, 2016'da başta salça, konserve, turşu ve meyve suyu türlerinde,  bir önceki yıla göre ciddi artışlar yaşandığına dikkati çekerek, "Mamuldeki  artış, Avrupa, Uzakdoğu ve ABD pazarlarındaki artışlardan kaynaklandı. Bu 3 ana  pazardaki hareketlilik bu artışı getirdi. Mamul ihracatı Rusya'ya değil, Avrupa,  Avustralya, Japonya, ABD gibi daha sakin pazarlara yapılıyor. Dolayısıyla  oralarda çok dalgalanma ile karşılaşmıyoruz. Turşu grubunda ihracat 156 milyon  dolardan 172 milyon dolara çıktı. Başta salça, mamul grubunun tamamında,  özellikle konserve ve şekerleme grubunda önemli artış var." diye konuştu.
Taze meyve-sebze yerine bunların mamullerinin ihracatından ülke  ekonomisi açısından daha avantajlı olduğunu savunan Seyyar, şunları kaydetti:
"Mamul ihracatı, ciddi oranda katma değer sağlıyor. Taze tüketimde  zincire baktığınızda çok fazla istihdam ve katma değer göremiyorsunuz. Yaş  ürünlerde tarladan aldığınız ürünleri, bir işletmede seçip, paketleyip, ihraç  ediyorsunuz. Bu işlemeye kalktığınızda ise 12 ay boyunca süren bir sanayi süreci  var. Önemli oranda enerji, işçilik ve vergi giderlerimiz var. Daha fazla alana ve  lojistik gibi giderleriniz oluyor. Mamul üretimi şişesi, kavanozu dediğinizde  belli bir entegrasyonu ifade ediyor. Ancak işlenip satılınca kilogram başı  ihracat değeri artıyor. Türkiye'nin artık taze satıcı olmaktan kurtulup mamul  ihracatıyla anılması gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
IhracatEge Yaş Meyve Sebze İhracatçıları BirliğiRıza SeyyarAvrupaABD
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