İŞKUR harekete geçti! Milyonlarca gence iş imkanı

HÜKÜMET, istihdam odaklı, gelir seviyesini ve refahı artıran politikalara ağırlık verirken 3 milyon gence iş kapısı açmak için önemli bir adım daha attı. Terör propagandası ve militan devşirme amaçlı kullanıldığı için kamuya devredilen 200'e yakın gençlik-halk merkezi, gençlik kampı istihdam kapısı oldu. Bu sosyal kuruluşlar gençlere para ve deneyim kazandırma merkezine dönüştürülürken, Türkiye İş Kurumu istihdam ve kariyer çalışma grupları ile gençlere kişisel gelişimden iş hayatına atılma sürecine, deneyim kazanmadan kariyer planlamasına kadar birçok başlıkta eğitim veriyor.

HEDEF 3 MİLYON GENCE İŞ

Beş yılda 35 milyar liralık yatırımın planlandığı Doğu ve Güneydoğu'da gençler ve kadınlara iş fırsatı yaratmaya yönelik sosyal projeler de hız kazandı. İstihdam seferberliği, Cazibe Merkezi Programı ve açıklanan teşvik paketi de karşılık buldu. Sanayi odası başkanları her iki bölgeye yoğun bir yatırım talebi olduğunu belirtirken, istihdam oranlarında da ciddi yükseliş yaşandı. Türkiye genelinde yaklaşık 1.3 milyon istihdam yaratılırken, cazibe merkezi 23 ilde de yaklaşık 200 bin kişi istihdam edildi. Terörden zarar gören şehirler yeniden inşa edilirken, gençler ve kadınlar için batı şehirleriyle kardeşlik projeleri düzenleniyor, girişimci gençler buluşturuluyor ve ortaklık yapmaları için zemin oluşturuluyor. Bölgedeki üniversite ve yüksekokullardan mezun olan gençlere memleketlerinde istihdam imkânı sağlanıyor. Gençlere iş fırsatları yaratan İŞKUR, terör mağduru bölgelerde de gençler için mobil hizmet birimleri de kuruyor. Yaklaşık 3 milyon gence eğitim verilerek iş kapısı açılması hedeflenirken, bunun için yaklaşık 3 milyarlık kaynak aktarılacak.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Doğu ve Güneydoğu'da gençleri terörden uzak tutmak amacıyla oluşturulan cazibe merkezleri de umut kapısı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cazibe merkezlerinin güvenlik ve ekonomik boyutuna dikkat çekerek, "Oradaki gençlerimizin iş sahibi yapılması hem istihdamın sağlanması aynı zamanda da sosyal boyutuyla gençlerimizi farklı alanlarda destekleyerek terörle mücadeleyi başka açıdan destekleme görevleri ifa edecek. Biz de biran önce bunun hayata geçmesi noktasında bölgeden gelen talepleri hızlandırıyoruz" dedi. Cazibe merkezlerinin hükümetin Doğu ve Güneydoğu'da almış olduğu en önemli ekonomik teşviklerden birisi olduğunu anımsatarak, "Bu anlamda bölgede ciddi anlamda bir heyecan oluşturdu. Bu heyecanın bayramdan sonra hangi firmalara öncelik tanınacağı belirlendikten sonra, özellikle oradaki yatırım ikliminden Türkiye'nin tamamının etkileneceğini de öngörmek gerekir. Türkiye ekonomisine bir hareketlilik ve yukarıya doğru büyümede olumlu bir katkı sunacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.