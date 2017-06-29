Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100891
ALTIN
140.954
DOLAR
3.5056
STERLIN
4.5518
EURO
4.0057
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
29 Haziran 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
29 Haziran Günlük Burç Yorumu
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye yol açıyor
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye...
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...

İŞKUR harekete geçti! Milyonlarca gence iş imkanı

Güneydoğu’da kamuya devredilen yaklaşık 200 gençlik ve halk merkezi, gençlere iş ve aş kapısı oldu. İŞKUR, burada verdiği eğitimlerle gençleri terörden uzak tutarak, dağ yerine iş hayatına hazırlayacak

İŞKUR harekete geçti! Milyonlarca gence iş imkanı

Güneydoğu’da kamuya devredilen yaklaşık 200 gençlik ve halk merkezi, gençlere iş ve aş kapısı oldu. İŞKUR, burada verdiği eğitimlerle gençleri terörden uzak tutarak, dağ yerine iş hayatına hazırlayacak

29 Haziran 2017 Perşembe 10:30
İŞKUR harekete geçti! Milyonlarca gence iş imkanı
banner404

HÜKÜMET, istihdam odaklı, gelir seviyesini ve refahı artıran politikalara ağırlık verirken 3 milyon gence iş kapısı açmak için önemli bir adım daha attı. Terör propagandası ve militan devşirme amaçlı kullanıldığı için kamuya devredilen 200'e yakın gençlik-halk merkezi, gençlik kampı istihdam kapısı oldu. Bu sosyal kuruluşlar gençlere para ve deneyim kazandırma merkezine dönüştürülürken, Türkiye İş Kurumu istihdam ve kariyer çalışma grupları ile gençlere kişisel gelişimden iş hayatına atılma sürecine, deneyim kazanmadan kariyer planlamasına kadar birçok başlıkta eğitim veriyor.

HEDEF 3 MİLYON GENCE İŞ

Beş yılda 35 milyar liralık yatırımın planlandığı Doğu ve Güneydoğu'da gençler ve kadınlara iş fırsatı yaratmaya yönelik sosyal projeler de hız kazandı. İstihdam seferberliği, Cazibe Merkezi Programı ve açıklanan teşvik paketi de karşılık buldu. Sanayi odası başkanları her iki bölgeye yoğun bir yatırım talebi olduğunu belirtirken, istihdam oranlarında da ciddi yükseliş yaşandı. Türkiye genelinde yaklaşık 1.3 milyon istihdam yaratılırken, cazibe merkezi 23 ilde de yaklaşık 200 bin kişi istihdam edildi. Terörden zarar gören şehirler yeniden inşa edilirken, gençler ve kadınlar için batı şehirleriyle kardeşlik projeleri düzenleniyor, girişimci gençler buluşturuluyor ve ortaklık yapmaları için zemin oluşturuluyor. Bölgedeki üniversite ve yüksekokullardan mezun olan gençlere memleketlerinde istihdam imkânı sağlanıyor. Gençlere iş fırsatları yaratan İŞKUR, terör mağduru bölgelerde de gençler için mobil hizmet birimleri de kuruyor. Yaklaşık 3 milyon gence eğitim verilerek iş kapısı açılması hedeflenirken, bunun için yaklaşık 3 milyarlık kaynak aktarılacak.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Doğu ve Güneydoğu'da gençleri terörden uzak tutmak amacıyla oluşturulan cazibe merkezleri de umut kapısı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cazibe merkezlerinin güvenlik ve ekonomik boyutuna dikkat çekerek, "Oradaki gençlerimizin iş sahibi yapılması hem istihdamın sağlanması aynı zamanda da sosyal boyutuyla gençlerimizi farklı alanlarda destekleyerek terörle mücadeleyi başka açıdan destekleme görevleri ifa edecek. Biz de biran önce bunun hayata geçmesi noktasında bölgeden gelen talepleri hızlandırıyoruz" dedi. Cazibe merkezlerinin hükümetin Doğu ve Güneydoğu'da almış olduğu en önemli ekonomik teşviklerden birisi olduğunu anımsatarak, "Bu anlamda bölgede ciddi anlamda bir heyecan oluşturdu. Bu heyecanın bayramdan sonra hangi firmalara öncelik tanınacağı belirlendikten sonra, özellikle oradaki yatırım ikliminden Türkiye'nin tamamının etkileneceğini de öngörmek gerekir. Türkiye ekonomisine bir hareketlilik ve yukarıya doğru büyümede olumlu bir katkı sunacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.06.2017 10:44
Anahtar Kelimeler:
İŞKURGüneydoğuTerör Propagandası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Et fiyatları düşecek! Resmen yürürlükte…
Et fiyatları düşecek! Resmen yürürlükte…
Çeyrek altın kaç para?
Çeyrek altın kaç para?
Bankalar 500 Euro’yu kabul etmiyor
Bankalar 500 Euro’yu kabul etmiyor

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals