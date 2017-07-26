İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları

72,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3. kişisi, en başarılı yatırımcı olarak adlandırılan Warren Buffet, zenginliğini başarı azmiyle örtmüş bir kişilik. 84 yaşında olmasına rağmen yatırım yapmaktan vazgeçmeyen Buffet, çok da mütevazi yaşam sürmektedir. Hala 50 sene önce 31.500 dolara satın aldığı evde oturmakta. Ne bir uçak ne de bir yata sahip. Başarılarıyla ün kazanmış olan değerli iş adamı bize verdiği 6 altın öğüt ile "Nasıl zengin olunur?" sorusuna cevap vermektedir