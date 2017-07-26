İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları

1-Gelir Dağılımı Hakkında: Sadece tek gelire bağımlı olmayın, ikincisini yaratmak için yatırım yapın
2 -Tasarruf Hakkında: Eğer ihtiyacınız olmayan şeyleri alırsanız, çok geçmeden ihtiyaçlarınız olan şeyleri satmak zorunda olursunuz.
3 -Birikim Hakkında: Harcadıktan sonra kalanı biriktirmeyin, birikimi kenara ayırdıktan sonra harcayın.,
4- Risk Almak Hakkında: Nehrin derinliğini iki ayağınızla beraber ölçmeye kalmayın.
5 -Yatırım Dengesi Hakkında: Yumurtaların hepsini aynı sepete koymayın.
6 -Güven Hakkında: Dürüstlük çok pahalı bir hediyedir, bunu ucuz insanlardan beklemeyin.
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