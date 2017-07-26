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İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
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İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları

72,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3. kişisi, en başarılı yatırımcı olarak adlandırılan Warren Buffet, zenginliğini başarı azmiyle örtmüş bir kişilik. 84 yaşında olmasına rağmen yatırım yapmaktan vazgeçmeyen Buffet, çok da mütevazi yaşam sürmektedir. Hala 50 sene önce 31.500 dolara satın aldığı evde oturmakta. Ne bir uçak ne de bir yata sahip. Başarılarıyla ün kazanmış olan değerli iş adamı bize verdiği 6 altın öğüt ile "Nasıl zengin olunur?" sorusuna cevap vermektedir

İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları

72,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3. kişisi, en başarılı yatırımcı olarak adlandırılan Warren Buffet, zenginliğini başarı azmiyle örtmüş bir kişilik. 84 yaşında olmasına rağmen yatırım yapmaktan vazgeçmeyen Buffet, çok da mütevazi yaşam sürmektedir. Hala 50 sene önce 31.500 dolara satın aldığı evde oturmakta. Ne bir uçak ne de bir yata sahip. Başarılarıyla ün kazanmış olan değerli iş adamı bize verdiği 6 altın öğüt ile "Nasıl zengin olunur?" sorusuna cevap vermektedir

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:54
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
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1-Gelir Dağılımı Hakkında: Sadece tek gelire bağımlı olmayın, ikincisini yaratmak için yatırım yapın

2 -Tasarruf Hakkında: Eğer ihtiyacınız olmayan şeyleri alırsanız, çok geçmeden ihtiyaçlarınız olan şeyleri satmak zorunda olursunuz.
3 -Birikim Hakkında: Harcadıktan sonra kalanı biriktirmeyin, birikimi kenara ayırdıktan sonra harcayın.,
4- Risk Almak Hakkında: Nehrin derinliğini iki ayağınızla beraber ölçmeye kalmayın.
5 -Yatırım Dengesi Hakkında: Yumurtaların hepsini aynı sepete koymayın.


6 -Güven Hakkında: Dürüstlük çok pahalı bir hediyedir, bunu ucuz insanlardan beklemeyin.

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