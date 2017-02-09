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İşçi alana ödeme var

Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bu yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için, İşsizlik Fonu'ndan şirketlere günlük 22 TL 22 Kuruş ödeme yapılması kararlaştırıldı.

İşçi alana ödeme var

Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bu yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için, İşsizlik Fonu'ndan şirketlere günlük 22 TL 22 Kuruş ödeme yapılması kararlaştırıldı.

09 Şubat 2017 Perşembe 22:12
İşçi alana ödeme var
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OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 687 sayılı yeni KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni KHK'nın üçüncü maddesinde yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için şirketlere İşsizlik Fonu'ndan günlük 22,22 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Kararnamede şu ifadelere yer verildi: "4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeler ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için 1 Şubat tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizler arasından işe alınanların, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekecek. 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 lira ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, işverenlere SGK'ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek ödemesi yapılacak. İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK'ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde bu uygulamadan yararlanamayacak. Ancak SGK'ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece söz konusu uygulamadan yararlanabilecek."

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Kanun HükmüKararname
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