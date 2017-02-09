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09 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
09 Şubat Günlük Burç Yorumu

İşçi alana günlük 22 lira ödenecek!

İstihdam seferberliği kapsamında KHK ile bir düzenleme yapıldı. Buna göre yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için şirketlere İşsizlik Fonu'ndan günlük 22,22 TL ödeme yapılacak

İşçi alana günlük 22 lira ödenecek!

İstihdam seferberliği kapsamında KHK ile bir düzenleme yapıldı. Buna göre yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için şirketlere İşsizlik Fonu'ndan günlük 22,22 TL ödeme yapılacak

09 Şubat 2017 Perşembe 10:58
İşçi alana günlük 22 lira ödenecek!
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YENİ kanun hükmünde kararname (KHK) ile bu yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için, "İşsizlik Fonu"ndan şirketlere günlük 22 lira 22 kuruş ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 687 sayılı KHK'nın üçüncü maddesinde:

"İşsizlik Sigortası Kanunu'na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fon'dan karşılanır" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İşçiIstihdamİstihdam SeferberliğiKHKİşsizlik Fonu
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