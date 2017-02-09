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09 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
09 Şubat Günlük Burç Yorumu

İş şirketten primler devletten!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdam seferberliğine her kesimden tam destek geldi. ‘Artı İstihdam Programı’ ile sunulan maaşın yarısı 1 yıl devletten uygulaması, iş dünyasını harekete geçirdi. İş adamları, birbiri ardına açıklama yaparak binlerce yeni eleman alacaklarını duyurdu

İş şirketten primler devletten!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdam seferberliğine her kesimden tam destek geldi. ‘Artı İstihdam Programı’ ile sunulan maaşın yarısı 1 yıl devletten uygulaması, iş dünyasını harekete geçirdi. İş adamları, birbiri ardına açıklama yaparak binlerce yeni eleman alacaklarını duyurdu

09 Şubat 2017 Perşembe 10:23
İş şirketten primler devletten!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan TOBB Ekonomi Şurası'nda istihdam seferberliği başlattı, her kesimden büyük destek geldi. Yaklaşık 2 milyon kinin iş bulması hedefiyle yola çıkılan seferberlikte, devlet de yeni işe girecek elemanın maaşının yarısını ödeyecek. Artı istihdam programı ve diğer teşviklerle işverenlere prim ve vergi kolaylıkları da sağlanacak.

TOPLAM İSTİHDAMIN YÜZDE 5'İ
Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği hamlesine, iş dünyası da katıldı. Gayrimenkulden tekstile, otomotivden beyaz eşyaya pek çok sektörde faaliyet gösteren patronlardan istihdam artışı müjdeleri geldi. İş dünyası, ülkesine güvendiğini belirterek, 'artı 1 değil, toplam istihdamın yüzde 5'i oranında artış' görüşünde birleşti.

PRİMLERİN TAMAMI DEVLETTEN
Başbakan Binali Yıldırım'ın duyurduğu projeye göre; 'artı 1 istihdam' sağlayan her firmanın asgari ücret üzerindeki SGK primi, vergi ve İşsizlik Fonu ödemesini devlet karşılayacak. Böylece bir işveren 2017 yılı içinde '+1 kişiye iş' sağladığında bin 404 lira olan asgari ücretin dışında cebinden herhangi bir para çıkmayacak. Mevcut durumda bir işçinin işverene maliyeti olan 2 bin 177 liranın 773 lirasını devlet karşılayacak. Sadece 2017 için geçerli olan uygulama ile ilgili düzenlemenin yakında çıkması bekleniyor. Hedef ise 2 milyon istihdam açmak. Bunun dışında hükümet; genç, kadın ve eski hükümlü istihdamında verdiği destekleri de artırıyor.

1.5 MİLYONLUK YENİ PAKET
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, hafta başında yaptığı açıklamada, 1.5 milyon yeni istihdam öngören yeni paketi bir hafta içinde açıklayacaklarını duyurdu. Hükümetin sunduğu istihdam destekleri ile işsizlik oranının makul seviyelere çekilmesi hedefleniyor.

İŞ-AŞ PROGRAMLARI BAŞLADI
- Artı 1 istihdam projesi ile 2 milyon,

- Cazibe Merkezleri Programı ile 112 bin 400,

- İşbaşı Eğitim Programı'ndan 300 bin,

- Mesleki eğitim kurslarından 100 bin,

- Girişimcilik eğitimlerinden 100 bin,

- TYP'den 100 bin yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

- Staj ve çıraklık eğitimi alan 1.2 milyon lise ve üniversite öğrencisi için aylık 130-260 TL cep harçlığı verilecek

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Anahtar Kelimeler:
PrimTobbRecep Tayyip Erdoğan
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