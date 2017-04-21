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İnternette adil kullanım kotası kalkıyor

İnternet kullanımında belirli bir limit aşımından sonra devreye sokularak kullanıcıları mağdur eden Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulanmasına 1 Mayıs itibarıyla kademeli olarak son verilecek

İnternette adil kullanım kotası kalkıyor

İnternet kullanımında belirli bir limit aşımından sonra devreye sokularak kullanıcıları mağdur eden Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulanmasına 1 Mayıs itibarıyla kademeli olarak son verilecek

21 Nisan 2017 Cuma 12:18
İnternette adil kullanım kotası kalkıyor
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KOTALI paketlerde 02.00-08.00 saatleri arasındaki internet kullanımları AKN'ye dâhil edilmeyecek. AKN uygulanan paketlerde, sunulan kota miktarına ulaşıldığında, AKN sonrası hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönünde gelen talep ve şikayetleri değerlendiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gerek mobil, gerekse sabit internette AKN sonrası hız değerlerinde iyileştirme kararı aldı. Mobil internet hizmetinde, işletmeciler tarafından farklı seviyelerde AKN sonrası hız değerleri uygulanmaktaydı. BTK tarafından alınan karar ile AKN sonrası veri indirme hızı mobil internet için asgari 128 Kbit/s olarak belirlendi. Sabit genişbant internet hizmetinde ise AKN'li tüm paketlerde, indirme hızı tek bir değer olarak 3 Mbit/sn şeklinde uygulanmaktaydı. Yapılan düzenlemeyle paket hızına göre farklılaşan AKN sonrası indirme hızları belirlendi. Buna göre, 16 Mbit/s hızında AKN'li paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına ulaştığında indirme hızı asgari 5 Mbit/s olacak ve abone bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek.
 
OPERATÖRLERDEN ERTELEME TALEBİ
BTK'nın gerekli altyapı yatırımlarını yaparak 1 Mayıs itibarıyla kotada istenilen değişiklikleri yapması talimatını verdiği, bazı operatörlerin bu talimatı henüz yerine getirmediği ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan ilave süre talep ettikleri de öğrenildi. Ancak bakanlık operatörlere yeteri kadar süre tanındığı gerekçesiyle bu talebe olumlu yaklaşmazken, operatörlerin istenilen değişiklikleri yapması talimatını yinelediği ifade edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Internet KullanımıAdil Kullanım NoktasıAKN
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