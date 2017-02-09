Intel'den 7 milyar dolarlık yatırım

INTEL Üst Yöneticisi (CEO) Brian Krzanich, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği toplantıda, şirketin Arizona eyaletinde 7 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve 3 bin kişilik yeni istihdam yaratacağını bildirdi.

Krzanich, söz konusu yatırımın Arizona'daki "Fab 42" adlı mikroçip fabrikasının gelecek 4 yılda tamamlanması için kullanılacağı bilgisini verdi ve şirketin çoğu üretimini ABD'de gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Intel'den yapılan resmi açıklamada da firmanın ABD'de ekonomik büyümeyi ve inovasyonu teşvik ettiği belirtilirken, şirketin fabrikalarının ülkede yüksek teknoloji imalatını destekleyen istihdam yaratmayı hedeflediği vurgulandı.

ABD Başkanı Trump da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Brian Krzanich'e teşekkür ederek, "7 milyar dolar Amerikan inovasyonu ve istihdamı için harika bir yatırım." ifadesini kullandı.

Intel, pazartesi günü, Donald Trump'ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağına karşı hukuki girişimde bulunan 97 Amerikalı şirketin hazırladığı ortak bildiriye imza atmıştı.

Bildiri, Trump'ın vize yasağının Amerikalı firmalara önemli derecede zarar verebileceğine dikkati çekmişti.