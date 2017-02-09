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Intel'den 7 milyar dolarlık yatırım

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, ABD'de 7 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı

Intel'den 7 milyar dolarlık yatırım

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, ABD'de 7 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı

09 Şubat 2017 Perşembe 09:17
Intel'den 7 milyar dolarlık yatırım
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INTEL Üst Yöneticisi (CEO) Brian Krzanich, ABD Başkanı Donald Trump'la  Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği toplantıda, şirketin  Arizona eyaletinde 7 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve 3 bin kişilik yeni  istihdam yaratacağını bildirdi.

Krzanich, söz konusu yatırımın Arizona'daki "Fab 42" adlı mikroçip  fabrikasının gelecek 4 yılda tamamlanması için kullanılacağı bilgisini verdi ve  şirketin çoğu üretimini ABD'de gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Intel'den yapılan resmi açıklamada da firmanın ABD'de ekonomik  büyümeyi ve inovasyonu teşvik ettiği belirtilirken, şirketin fabrikalarının  ülkede yüksek teknoloji imalatını destekleyen istihdam yaratmayı hedeflediği  vurgulandı.

ABD Başkanı Trump da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Brian Krzanich'e  teşekkür ederek, "7 milyar dolar Amerikan inovasyonu ve istihdamı için harika bir  yatırım." ifadesini kullandı.

Intel, pazartesi günü, Donald Trump'ın 7 İslam ülkesine uyguladığı  vize ve ülkeye giriş yasağına karşı hukuki girişimde bulunan 97 Amerikalı  şirketin hazırladığı ortak bildiriye imza atmıştı.

Bildiri, Trump'ın vize yasağının Amerikalı firmalara önemli derecede  zarar verebileceğine dikkati çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
IntelABDBeyaz SarayBrian Krzanich
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