'İnnovaLİG 2017'ye katılın'

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yayınlanan duyuruda Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve Türkiye'nin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programının Türkiye'de 4. kez gerçekleştirileceği bildirildi. Odadan yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programının Türkiye'de 4'üncü kez gerçekleştirileceği bildirildiği, İnovaLİG 2016'da ulaşılan 761 başvuru sayısıyla Türkiye'nin IMP3rove programına katılımın en yüksek olduğu ülkelerden biri haline gelmeyi başardığı ifade edildi. 2016 yılının kazananları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Türkiye İnovasyon Haftası'nda ödüllerini aldı. İnovaLİG ile şirketler hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışıyor hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı buluyor. İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporu ücretsiz olarak sunuluyor. Bu anlamda İnovaLİG sayesinde firmalarımızın orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmasına, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip edebilmelerine ve gözlemlemelerine imkân sağlanıyor. Özellikle ihracatçı firmalarımızın 2023 hedeflerine ulaşma noktasında hangi konumda olduklarına ayna tutuluyor ve 2023'e giden vizyonu belirleniyor. Bu kapsamda hem inovasyon gelişimlerini görme, hem de inovasyon alanında edinilen tecrübeye ortak olmak isteyen üyelerimizin 30 Nisan tarihine kadar www.inovalig.com adresinden İnnovaLİG 2017'ye kayıt olmaları gerekiyor."