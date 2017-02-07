'İndirimle tahsilat artacak'

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergisini peşin ödeyene 5 puanlık indirimin vergide adalet sağlanması açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Palandöken, "Esnafın ve çiftçinin düzenli bir geliri olmaması nedeniyle zaman zaman vergi ve primlerin ödenmesinde sorunlar yaşanıyor. Bu indirim, vergisini düzenli olarak ödeyenler için teşvik niteliğinde" dedi.

'VERGİ TAHSİLATI ARTACAK'

Palandöken, sosyal güvenlik primlerindeki 5 puanlık indirimin, prim tahsilatına büyük bir etkisinin olduğunun altını çizerek, "SGK primlerini zamanında ve eksiksiz ödeyenlere uygulanan 5 puanlık indirim nedeniyle birçok işveren, diğer borçlarını aksatsa bile sırf indirimden yararlanabilmek için primlerini zamanında ödemeye çalışıyor. Bu da prim tahsilatını artırıyor. Dolayısıyla vergide de aynı indirimin yapılması, bu indirimden yararlanmak isteyenler için hem önemli bir avantaj sağlayacak hem de devletin vergi tahsilatı artacak" diye konuştu.

'ZAMAN ZAMAN SORUN YAŞANIYOR'

Esnafın, çiftçinin düzenli bir geliri olmaması nedeniyle zaman zaman vergi ve primlerin ödenmesinde sorunlar yaşandığını kaydeden Palandöken, "Bu indirim vergisini düzenli olarak ödeyenler için teşvik niteliğinde" ifadelerini kullandı.

