İlk Havarayda ihale krizi çıktı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 kilometrelik “Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı”nın inşaatı için 12 Ocak 2017'de ihaleye çıktı. İhaleye Alarko Alsim, Doğuş İnşaat, Yapı Merkezi, KMB-Çelikler, Cengiz İnşaat, Gülermak-Nurol, Güryapı girdi. 7 firmanın katıldığı ihalede, 6 firma teklif sundu, Güryapı çekildi.

ORTAKLIK YAPISI SORUNLU

Hattın inşaatı ve araçların alımı için 1 milyar 292 milyon TL ile Alsim Alarko en düşük teklifi sundu. İkinci en düşük teklif de 1 milyar 369 milyon TL ile Doğuş İnşaat firmasından geldi. İhaleyi en düşük teklifi veren Alarko Alsim'in kazandığı açıklandı. Ancak ihale ile ilgili Kamu İhale Kurulu'na (KİK) itiraz başvuruları yapıldı.

KMB Metro İnşaat-Çelikler İnşaat İş Ortaklığı ihale sonucuna yaptığı itirazda ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığını savundu. İşçilik ücretlerinin asgari ücretin altında olduğu öne sürüldü. İtiraz sahibi iş ortaklığının iddialarını değerlendiren KİK, aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin iddiaları yerinde bulmadı. “Eşit muamele” ilkesi kapsamında yapılan incelemede ise Alsim Alarko'nun toplam 10 hissedarının bulunduğu, teklif dosyası kapsamında sunduğu Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgiler incelendiğinde son duruma göre 3 ortak dışında tüm hissedarlarının değiştiği belirtilerek mevzuat gereği bu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği kaydedildi.

SADECE İKİ FİRMA KALDI

Kurum, Cengiz İnşaat A.Ş.'nin teklifinin de asgari iş deneyim tutarını sağlamadığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna vardı. Sıralanan mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğuna hükmeden KİK, Alsim Alarko, KMB Metro İnşaat- Çelikler İnşaat İş Ortaklığı, Cengiz İnşaat A.Ş'nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verdi. İtiraz sahibi firmalardan biri olan Doğuş İnşaat da KİK'e başvurdu. KİK, itirazı yapan Doğuş İnşaat'ın kullanılması gereken döviz kuru tutarından daha düşük bir tutar kullandığı, uygun kur dönüşümü yapıldığında, analiz fiyatının teklifin üzerine çıkacağı tespitini yaptı. Böylece Doğuş İnşaat da KİK kararı ile değerlendirme dışı bırakıldı. Bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildi.

KİK kararları sonucunda en iyi iki teklifi veren 2 firma da dahil olmak üzere toplam 4 firma ihale dışı bırakılmış oldu. Geriye Gülermak+Nurol ve Yapı Merkezi'nin teklifleri kaldı.