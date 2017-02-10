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İlk çilekler Alanya'da tezgahlarda

Son birkaç gündür yaz mevsiminden kalma günlerin yaşandığı Alanya'da yaz meyvesi çilek de tezgahta yerini aldı

İlk çilekler Alanya'da tezgahlarda

Son birkaç gündür yaz mevsiminden kalma günlerin yaşandığı Alanya'da yaz meyvesi çilek de tezgahta yerini aldı

10 Şubat 2017 Cuma 21:40
İlk çilekler Alanya'da tezgahlarda
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Erkan UYSAL
CUMA Pazarı'nda satışa sunulan organik çilekler büyük ilgi görüyor. Yılın ilk çileklerini satışa sunan pazarcı Feray Teber, ara ara don olayı görüldüğü için çileklerin fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Teber, "Gazipaşa'da yetiştirdiğimiz çilekleri Cuma Pazarı'nda satıyoruz. Bu çilekler sezonun ilk ürünleri. İlgi iyi. Vatandaşın yanı sıra turist de çilek alıyor. Ara ara don olayı yaşandığı için fiyatlar biraz yüksek. Çilekler tamamen organik. Küçük olan çilekleri 7 TL'den, biraz daha büyük olanları 8 TL'den, en büyükleri de 10 TL'den satıyoruz. Pakette de çilek var. Küçük paketi 5 TL'den, büyük paketi 10 TL'den satıyoruz" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaYaz Mevsimiçilek
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