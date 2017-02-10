İlk çilekler Alanya'da tezgahlarda

Erkan UYSAL

CUMA Pazarı'nda satışa sunulan organik çilekler büyük ilgi görüyor. Yılın ilk çileklerini satışa sunan pazarcı Feray Teber, ara ara don olayı görüldüğü için çileklerin fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Teber, "Gazipaşa'da yetiştirdiğimiz çilekleri Cuma Pazarı'nda satıyoruz. Bu çilekler sezonun ilk ürünleri. İlgi iyi. Vatandaşın yanı sıra turist de çilek alıyor. Ara ara don olayı yaşandığı için fiyatlar biraz yüksek. Çilekler tamamen organik. Küçük olan çilekleri 7 TL'den, biraz daha büyük olanları 8 TL'den, en büyükleri de 10 TL'den satıyoruz. Pakette de çilek var. Küçük paketi 5 TL'den, büyük paketi 10 TL'den satıyoruz" dedi.

