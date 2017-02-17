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İkinci LNG gemisi geliyor!

Türkiye'nin ulusal sisteme verebileceği günlük doğalgaz kapasitesinin 5 yıllık orta vadede 171 milyon metreküplük artışla 400 milyon metreküpe ulaşması planlanırken, bu dönemde Tuz Gölü depolama tesisi ve LNG terminallerindeki kapasite genişletme çalışmaları ile ikinci yüzer LNG santralının devreye alınması artan doğalgaz talebine karşı garanti sağlayacak

İkinci LNG gemisi geliyor!

Türkiye'nin ulusal sisteme verebileceği günlük doğalgaz kapasitesinin 5 yıllık orta vadede 171 milyon metreküplük artışla 400 milyon metreküpe ulaşması planlanırken, bu dönemde Tuz Gölü depolama tesisi ve LNG terminallerindeki kapasite genişletme çalışmaları ile ikinci yüzer LNG santralının devreye alınması artan doğalgaz talebine karşı garanti sağlayacak

17 Şubat 2017 Cuma 12:27
İkinci LNG gemisi geliyor!
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İKİNCİ YÜZER LNG DE YOLDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı projeksiyonlarından derlenen bilgilere göre, geçen yıl sonu İzmir Aliağa'da devreye giren yüzer LNG gemisiyle (FSRU) 223 milyon metreküp doğalgaz verilebiliyor. İlk etapta, BOTAŞ'a ait ikinci bir yüzer LNG gemisi bu yıl sonuna kadar devreye alınarak, sisteme günlük 20 milyon metreküp ek doğalgaz vermesi sağlanacak. Söz konusu gemi, Akdeniz'de Tarsus veya Trakya bölgesindeki Saros limanlarından birine yanaştırılarak, ulusal şebeke sistemine gaz basılacak.

SİLİVRİ'YE EK KAPASİTE

Halen depolama kapasitesiyle sisteme günlük 25 milyon metreküp seviyesinde gaz sağlayabilen Silivri Doğalgaz Depolama tesisinin de yıllık kapasitesi 2020 yılı itibarıyla 2.3 milyardan 5 milyar metreküpe yükselecek.

TÜKETİM ARTIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgazda tüketimin arttığına işaret ederek, "Bu yılbaşından sonraki ilk pazartesi günü 232 milyon metreküple rekor kırıldı. Sorunsuz bir şekilde yönettik" demişti. Günlük tüketimin 2022'de 300 milyon metreküpe çıkacağı bekleniyor.

SİLİVRİ YILLIK 5 MİLYAR METREKÜPE ÇIKACAK

Halen doğalgaz depolama kapasitesiyle sisteme günlük 25 milyon metreküp seviyesinde gaz sağlayabilen Silivri Doğalgaz Depolama tesisinin yıllık depolama kapasitesi 2020 yılında 2,3 milyardan 5 milyar metreküpe ulaşacak.

TUZ GÖLÜ GAZ DEPOSUNDA GENİŞLETME 2022'DE TAMAMLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi ise ilk etapta 550 milyon metreküp çalışma gazı kapasitesine sahip olacak. Bu miktar, tesiste yapımı tamamlanan 6 suni mağarada depolanırken, 6 yeni suni mağaranın daha işlemlerinin bitirilmesiyle toplam çalışma gazı kapasitesi 1 milyar metreküpe çıkacak.Tesis, 2020 olarak öngörülen tarihte tam kapasite olarak faaliyete geçtiğinde sisteme günlük 44 milyon metreküp doğalgaz verilebilecek.

DEPOLAMADA 171 MİLYON METREKÜPLÜK YENİ KAPASİTE

Türkiye'nin mevcut durumda 223 milyon metreküp olan günlük kapasitesi, doğalgaz depolama ve LNG alanında yapılacak yeni yatırımlarla, böylece ilk etapta bu yıl 41 milyon metreküp olmak üzere orta vadede aşama aşama eklenecek toplam 171 milyon metreküple 394 milyon metreküpe ulaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDoğalgaz5 Yıllık Orta Vadede 171 Milyon Metreküplük ArtışlaLNG Gemisi
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