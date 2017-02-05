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'İkinci garanti kurumu geliyor'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Esnaf ve sanatkarların finansmana erişim imkanlarını artırmak ve hızlandırmak amacıyla ikinci bir kredi garanti kurumu kurulacağını açıkladı

'İkinci garanti kurumu geliyor'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Esnaf ve sanatkarların finansmana erişim imkanlarını artırmak ve hızlandırmak amacıyla ikinci bir kredi garanti kurumu kurulacağını açıkladı

05 Şubat 2017 Pazar 15:21
'İkinci garanti kurumu geliyor'
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BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarların finansmana erişim imkanlarını artırmak ve hızlandırmak amacıyla ikinci bir kredi garanti kurumunun kurulacağını belirterek, "Yeni kredi garanti kurumu önümüzdeki birkaç ay içinde faaliyete geçecek. Yapılacak değişiklikle kredi garanti işlemleri daha rekabetçi bir ortamda yapılacak ve 250 milyar liralık kefalet hacminden firmalarımızın daha hızlı yararlanması sağlanacak." ifadelerini kullandı.AA muhabirine, esnaf ve sanatkarın finansmana erişiminin kolaylaştırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Şimşek, 19 Ocak'ta kabul edilen düzenlemeyle Hazine Müsteşarlığının Kredi Garanti Kurumlarına aktarabileceği kaynağın azami limitinin 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkarıldığını anımsattı.

Yeni limit artışıyla 250 milyar liralık kefalet hacmi yaratılmasının beklendiğine işaret eden Şimşek, halihazırda faaliyet gösteren Kredi Garanti Fonu'na ek olarak Halkbank tarafından öncelikli olarak esnaf ve sanatkarların da finansmana erişim imkanlarını artırmak ve hızlandırmak amacıyla ikinci bir kredi garanti kurumu kurulmasının planlandığını kaydetti.

Bununla esnaf ve sanatkarlara yüzde 100 kefalet imkanının sağlanacağına dikkati çeken Şimşek, yeni kredi garanti kurumunun önümüzdeki birkaç ay içinde faaliyete geçmesini beklediklerini söyledi.

"REKABET SAYESİNDE SİSTEM VERİMLİ İŞLEYECEK"
Yapılacak değişiklikle kredi garanti işlemlerinin daha rekabetçi bir ortamda yapılacağını ve 250 milyar liralık kefalet hacminden firmaların daha hızlı yararlanmasının sağlanacağını belirten Şimşek, şöyle devam etti:"Artan kefalet imkanları ile finans sektörünün, zor durumdaki esnaf ve sanatkarlarımıza ve bunlardan işlerini büyütüp geliştirmek isteyen firmalara sunabilecek kredi imkanlarının artması amaçlanıyor. Aynı zamanda rekabet ortamında daha kaliteli hizmetten daha ucuz bir şekilde firmalarımızın yararlanması, firmaların bu imkanla yatırımlarını artırması ve böylece ilave istihdam yaratılması beklenmektedir. Öte yandan, iki ayrı kredi garanti kurumunun varlığı sonucunda oluşan rekabet sayesinde sistemin daha verimli işlemesi beklenmektedir. Öncelikli esnaf ve sanatkarın krediyi erişimini kolaylaştıracak söz konusu düzenleme ikinci aşamada KOBİ'leri de kapsayacak."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekHalkbank
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