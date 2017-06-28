Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100499
ALTIN
141.317
DOLAR
3.5156
STERLIN
4.5470
EURO
3.9934
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye yol açıyor
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye...
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı'
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı...

İki tavuk aldı hayatı değişti!

Sivas’ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde yaşayan Nurhan Doğan, aldığı iki tavuğun yeşil yumurta vermeye başlamasının ardından başladığı işte şimdi taleplere yetişemiyor

İki tavuk aldı hayatı değişti!

Sivas’ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde yaşayan Nurhan Doğan, aldığı iki tavuğun yeşil yumurta vermeye başlamasının ardından başladığı işte şimdi taleplere yetişemiyor

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:52
İki tavuk aldı hayatı değişti!
banner404

İLÇEYE 9 kilometre uzaklıkta bulunan Karayakup köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Nurhan Doğan (37), iki adet tavuk aldı. Tavukların yeşil yumurta verdiğini fark eden Doğan yumurtayı araştırmaya başladı. Yaptığı araştırmalarda yumurtanın vitamin değerinin çok yüksek olduğunu öğrenen ev hanımı Doğan yumurtadan üretmeye başladı. Zamanla şehir dışına da satış yapmaya başlayan Doğan şimdi taleplere yetişemiyor.

İki tavuk ile üretime başladığını ifade eden Nurhan Doğan,"Yeşil yumurtlayan tavuklara 2-3 tavuk olarak başladım şu anda bunlara vitamin değeri yüksek diye çok talep var. İsteyen de çok ben de elimden geldiği kadar çoğaltmaya çalışıyorum. İnşallah da daha ilerleteceğim. Yeşil yumurtlayan tavukları çoğaltacağım yan tarafa bir kümes daha yapacağız tavukların sayısını 100'e kadar çıkartmak istiyoruz" dedi.

YEŞİL YUMURTLAYAN TAVUK REKOR FİYATLA SATILIYOR

Yeşil yumurtlayan tavukların özellikle damızlık olanları mezatlarda yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Türkiye'de "yeşil yumurtacı" ismiyle bilinen, yeşil ve mavi renkteki yumurtaları dolayısıyla geçen yıl süs tavuğu besleyenlerden fazla talep gören Şili kökenli "araucana" cinsi tavuklar, az bulunması nedeniyle mezatlarda yüksek fiyattan satılıyor.

Bursa Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı HASAN Erk, yeşil ve mavi renkte yumurtalarıyla dikkati çeken araucanaların son dönemde süs tavukçuluğu yapanlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Araucanaların koleksiyonculara hitap eden bir tavuk cinsi olduğunu ve insanların bu hayvanın yumurtalarını gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Erk, "Araucanalar iki yıl öncesine kadar ülkemizde çok popüler hayvanlar değildi. Yumurtalarının yeşil ve mavi renkte olması süs tavukçuluğu koleksiyoncuları tarafından daha fazla rağbet görmesine sebep oldu. Son aylarda az bulunması nedeniyle adeta karaborsa oldu. Geçen yıla kadar bunların fiyatları 150-200 TL iken iyi bir damızlığın şu an fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasında mezatlarda değerini buluyor" dedi.

Erk, özellikle son birkaç ayda "yeşil yumurtlayan tavuk" haberlerinin bu kanatlıya talebin artmasında etkili olduğunu vurgulayarak, "Araucanaların üretimi, diğer cinslere göre daha kısıtlı. Bu süs tavuklarına meraklı olanlar, misafirlerine, yakınlarına yeşil ve mavi yumurtalarını gösteriyorlar. Herkesin merakı farklı" diye konuştu.

Araucanaların yumurtalarının besin, protein ve kalori değeri açısından diğer tavukların yumurtalarından farklı olduğuna dair haberlerin yayımlandığını da vurgulayan Erk, bunların gerçeği yansıtmadığını, aradaki farkın sadece rengi olduğunu söyledi.

Erk, renkli yumurtaların tanesinin de piyasada 15-20 liradan alıcı bulduğunu belirterek, "Ancak her üretici de bu yumurtalara sahip olamıyor. Profesyonel kuluçka makinesi olanların şansı daha yüksek. Bir tavuğun altına konulup tabii ki çıkabiliyor ama kıymetli, pahalı yumurtalar olduğu için profesyonel kuluçka makinelerine ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Süs TavuğuYeşil YumurtaSivasBursaHasan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürücüler dikkat! 3 Temmuz'da başlıyor
Sürücüler dikkat! 3 Temmuz'da başlıyor
Bastonun içine gizleyip getirdi, ilçenin kaderini değiştirdi
Bastonun içine gizleyip getirdi, ilçenin kaderini değiştirdi
Köprü ve otoyol geliri 5 ayda 570 milyon TL
Köprü ve otoyol geliri 5 ayda 570 milyon TL

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals