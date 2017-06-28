İK karnemiz belli oldu

PERSONEL yönetim yazılımı Kolay İK, Türkiye'deki şirketlerin İK ve personel yönetimi alanındaki yetkinliklerini ölçebilmesi için bir test aracı tasarladı. ikraporu.com adresinde ücretsiz olarak kullanıma sunulan testte, işe alımdan iç iletişime, özlük dosyalarından şirket içi eğitimlere, performans yönetiminden bordrolamaya kadar pek çok soru yöneltildi. Testi tamamlayan şirketler, bu alandaki uygulamalarının başarılı olup olmadığı konusunda bir değerlendirmeye ulaştı. Kolay İK, 15 Mart'tan itibaren toplam 553 şirketin uyguladığı test sonuçlarına göre, 'Dijital İK 2017 'İnsan Kaynakları Dijitalleşme Raporu'nu hazırladı. Buna göre, Türkiye'deki şirketler İK uygulamalarında genel olarak başarılı olmaya çok yakın. İK ve personel yönetimi süreçlerinin dijitalleşmesi konusunda ise halen kat edilmesi gereken önemli bir mesafe bulunuyor.

'ORTALAMA ZARAR 80 BİN TL'

Dijital İK 2017 raporu vesilesiyle bir açıklama yapan Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur, "Şirketlerin yüzde 54'ü, İK ve personel yönetimi için yazılım kullanmıyor. Oysa 250 çalışanı olan ve personel yönetim yazılımı kullanmayan bir KOBİ'nin yıllık mesai kaybı 500 saat. Bu şirkette yılda ortalama 375 hatalı işlem yapılıyor. Tüm bunların şirkete yarattığı ortalama zarar ise yılda 80 bin 555 TL" dedi.

Kolay İK'nın ikraporu.com adresindeki testini uygulayan şirketlerin yüzde 77'sini, 250'ye kadar çalışanı bulunan KOBİ'ler oluşturuyor. Şirketlerin yarısı 0-12 yaş aralığında yer alıyor ki ülkemizde ortalama şirket ömrü 12 yıl. Çalışanlarının yarısı, en az 2 yıl süreyle şirkette görev alanların oranı ise yüzde 41. Şirketlerin yüzde 35'inin İK yöneticisi bulunmuyor. Bu şirketlerde İK süreçleri, yüzde 60 oranında şirket sahibi ya da genel müdür tarafından takip ediliyor. İK yöneticisi bulunan şirketlerde, rapor edilen kişi yüzde 84 oranında şirket sahibi ya da genel müdür. Şirketlerin yüzde 42'sinin İK kadrosu var, bunların yüzde 33'ü 1-5 kişilik ekiplerden oluşuyor. Dijital İK 2017 raporuna göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 30'u, işe alımda çalışanlarının referansına başvuruyor. Danışmanlık firmalarıyla çalışanların oranı ise yüzde 12. Şirketlerin yüzde 39'unda bordrolama için kurum dışından hizmet alınıyor. Şirketlerin yalnızca yarısı performans değerlendirmesi yapıyor. Her 10 şirketten 3'ünde çalışanlar eğitim programlarına katılmıyor. Yüzde 32'si yılda 1 kez, yüzde 39'u ise yılda 3 kez eğitimlere katılıyor. Her 10 şirketten 5'i, çalışanlarına yönelik iletişim çalışmaları yapıyor. Bunların 4'ü kurum dışından profesyonel destek alıyor.