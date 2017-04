"İhtiyaç duyarsak operasyon yapacağız"

BAKAN Işık, "Suriye'den çekilmedik, ihtiyaç duyarsak operasyon yapacağız. Ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit halinde ihtiyaç duyulursa yeni bir operasyon yapılır." dedi.

Bakan Işık, Rusya ile S-400 görüşmeleriyle ilgili "imzalarda nihai aşamadayız. NATO'nun sistemine entegre edilecek bir silah alalım istiyoruz ama NATO buna izin vermiyorsa başımızın çaresine bakarız" ifadelerini kullandı.

Bakan Işık'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Şu anda güneyden özellikle PKK'nın Türkiye'ye yönelttiği tehditler dolayısıyla Türkiye müteyakkızdır. Bölgede Türkiye'nin oldu-bittiye müsaade etmeyeceğini herkes biliyor. Bizim yaklaşımımız Kürt bölgesi yaklaşımı değil; terör bölgesi yaklaşımıdır. Bölgedeki Kürtler bizim kardeşimizdir. Türkiye'nin problemi terör problemidir. PYD/YPG terör örgütüdür. şu anda Suriye'de en fazla Kürt öldüren örgüt PYD/YPG'dir. Kesinlikle bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili farklı bir düşüncemiz yok. Kobani olaylarında kapıları açtık 200 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye girdi. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her türlü girişim Türkiye'nin hedefidir.

ABD TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'NİN GERÇEK YÜZÜNÜ AFRİN'DE GÖRDÜ

PYD Münbiç'ten çekilmedi. Rejim ve Rusya'yı bölgeye çağırarak bir tampon oluşturma gayretinde. Biz ABD'lilere "Bu konu bizim kırmızı çizgimizdir, ABD'nin sözünü tutmasını istiyoruz" dedik. PYD'nin Rusya ve rejimi yanına çekmesi ABD açısından aydınlatıcı oldu. Aynı şeyi Afrin'de yaptılar. ABD zannetti ki, PYD hep bana çalışır. En ufak bir çıkar çatışmasında PYD, Rusya ve rejimle hemen işbirliği yapıyor. Bizim hedefimiz bölgedeki istikrarsızlığı arttırmadan istikrarı bir an önce sağlamak. Bununla ilgili ABD ve Rusya ile çalışmak durumundayız.

RAKKA'DA PYD KULLANILIRSA TÜRKİYE OPERASYONDA OLMAZ

Rakka'daki operasyon Türkiye'nin ulusal güvenliğini doğrudan etkiliyor. Rakka operasyonu bölgenin istikrarı açısından kritik öneme sahip. Rakka'da eğer PYD/YPG kullanılırsa, ABD'li meslektaşıma direk anlattım, operasyon çok fazla sürecek. Oranın halkı PYD bizi öz vatanımızdan eder diye düşünür ve halkı DEAŞ'ın kucağına iter. Biz bir an önce operasyonu yapalım derken içinden çıkılmaz duruma girilebilir. Bu noktada PYD/YPG unsurlarının kullanılmaması bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesine katkı sağlar. Diyelim ki PYD'yi kullandılar, o halde Türkiye'nin bu operasyona destek vermesi mümkün değildir.