İhracata "petrol borusu" dopingi

TÜRKİYE'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı konumundaki Şanlıurfa, kente kurulacak petrol borusu üretim tesisi sayesinde ihracatını artırmaya hazırlanıyor.Hükümetin bölge illerinin ekonomisini canlandırmaya yönelik uygulamaya koyduğu, iş dünyasına büyük avantajlar sağlayan Cazibe Merkezleri Programı'na, yerli ve yabancı yatırımcılar yoğun ilgi gösteriyor.Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) alt yapısını da yapan yabancı firma da yatırım için programa en fazla ilginin gösterildiği Şanlıurfa'yı seçti.Türkiye'nin alan bakımından en büyük ilk 10 organize sanayi bölgesinden birine sahip olan kentte görüşmelerini ve incelemelerini tamamlayan firma, yatırım çalışmalarına hız verdi. Dünya genelinde 130 bin çalışanı ve 23 milyar avroluk cirosuyla dikkati çeken firmaya, 2. Organize Sanayi Bölgesinde petrol borusu üretimi yapması için yaklaşık 200 dönümlük arazi tahsisi yapı Altyapı hizmetlerinin tamamlanma aşamasına geldiği arazi üzerinde kısa süre içinde tesisin inşa edilmesi bekleniyor.

"YILDA 1 MİLYON ADET BORU ÜRETECEK"

ŞANLIURFA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Yunus Emre Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente böyle büyük bir yatırımın yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiTürkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı konumundaki Şanlıurfa'da üretim yapacak tesisin, coğrafi yakınlığı dolayısıyla Irak ve İran pazarına ürünlerini daha rahat pazarlayabilme imkanı bulacağına işaret eden Aksu, yatırımın kent ekonomisine ciddi katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.Firmanın Şanlıurfa'da istihdama sağlayacağı katkıya da dikkati çeken Aksu, şunları kaydetti:"Cazibe Merkezleri Programı kapsamında firma yatırım başvurusunda bulundu. Yer tahsis ettik, petrol aktarım boruları üretecekler. Firma 750 milyon lira gibi bir yatırım yapacak ve 500 kişi istihdam edecek. Senede 1 milyon adet metal ve plastik boru üretimi yapacaklar. Şu anda Şanlıurfa'nın 192 milyonluk ihracat hacmi var, bu firmanın gelişiyle birlikte ihracat hacmi 5 milyar dolarlara çıkacak. Bizim Şanlıurfa olarak 2023 ihracat hedefimiz 1 milyar dolar ama bu yatırımla kısa sürede 2023'teki ihracat hedefimizin 5 katına çıkmış olacağız." diye konuştu.

DİĞER YATIRIMCILARI DA ÖZENDİRECEK"

TÜM Sanayiciler ve İşadamları Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade de söz konusu firmanın kent tarihinin en büyük sanayi yatırımlarından birini yapacağını belirtti.Bu yatırımın uluslararası alanda da dikkati çekeceğini ve diğer yatırımcıları da özendireceğini dile getiren Sade, gelecekte yeni yatırımcıların da kente gelmesi adına umutlu olduklarını söyledi.