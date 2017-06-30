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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

İhracat yüzde 12.5 arttı! İthalat ise...

Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalatı yüzde 21,7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti

İhracat yüzde 12.5 arttı! İthalat ise...

Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalatı yüzde 21,7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti

30 Haziran 2017 Cuma 10:36
İhracat yüzde 12.5 arttı! İthalat ise...
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalat yüzde 21,7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Mayısta dış ticaret açığı, yüzde 43,3 artarak 7 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

Beklenti dış açığın 7.68 milyar dolar olmasıydı.

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Anahtar Kelimeler:
IhracatIthalat
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