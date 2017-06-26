Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.708
DOLAR
3.5028
STERLIN
4.4676
EURO
3.9236
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Hükümetten müjde! Emekliye 3 bin 407 TL

Kamuda 30 yılın üzerinde hizmeti olan memur emeklileri ek ikramiyelerini alıyor. Başvurunun ardından, 3 ay içinde ödeme yapılıyor. Yıllık tutar 3 bin 407 liraya kadar çıkıyor

Hükümetten müjde! Emekliye 3 bin 407 TL

Kamuda 30 yılın üzerinde hizmeti olan memur emeklileri ek ikramiyelerini alıyor. Başvurunun ardından, 3 ay içinde ödeme yapılıyor. Yıllık tutar 3 bin 407 liraya kadar çıkıyor

26 Haziran 2017 Pazartesi 08:50
Hükümetten müjde! Emekliye 3 bin 407 TL
banner404

408 bin memur emeklisine ikramiye farkı ödemeleri sürüyor. Kamudan 30 yıldan fazla hizmetle emekli olup ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlar, başvurularını yaparak, 30 yılın üzerindeki her tam hizmet yılı için ek ödeme alıyor. Memur emeklilerinin hak kaybına uğramamak için 27 Ocak 2018'e kadar mutlaka başvurusunu yapması gerekiyor. Kapsamdaki memur emeklisi eğer vefat etmişse, hak sahipleri yani dul ve yetim maaşı alanlar aynı şekilde başvurarak ikramiyeyi alabiliyor.

SÜREYİ KAÇIRMAYIN

Ek ikramiye ödemeleri, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapılıyor. Ödenecek tutar, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. Ancak her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamıyor. Yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı da 3 bin 407 lira 42 kuruş. Örneğin; Eylül 2006'da emekli olan ve 37 yıl 9 aylık hizmeti üzerinden emekli aylığı bağlanan bir şube müdürüne, 7 tam hizmet yılı karşılığında ödenecek ikramiye 7 bin 317,17 lira (1.045,31 x 7) tutarında olacak. Düzenlemeye göre; ilk etapta, ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı ödeniyor. Varsa kalan kısmı, ilk ödeme tarihinden itibaren kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde verilecek. Ek ikramiye ödemelerine Mart ayında başlandı. 130 bini aşkın memur emeklisi, Mart'ta ek ikramiyesini cebine koydu. Hak sahiplerinin ikramiye imkanını kaybetmemek için mutlaka süresinde başvurması gerekiyor.

BUNLARA DİKKAT EDİN

● 30 yılın üzerinde hizmeti olup 7 Ocak 2015'ten önce emekli olanlar ek ödeme alıyor.
● Eğer hak sahibi memur emeklisi vefat etmişse, dul ve yetim maaşı alan yakınlarına ödeme yapılıyor.
● Başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu alıyor.
● Ödemeden yararlanmak için için 1 yıllık başvuru süresi 27 Ocak 2018'de dolacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EmekliZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigorta şirketlerinin o teklifini kabul etmeyin!
Sigorta şirketlerinin o teklifini kabul etmeyin!
'İstihdam seferberliğinde 1 milyonu aştık!'
'İstihdam seferberliğinde 1 milyonu aştık!'
LPG'li araç sahiplerine müjde
LPG'li araç sahiplerine müjde

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals