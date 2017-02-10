Hisse senetlerinde yüzde 10'luk artış olabilir

CITIGROUP Inc. küresel hisse senetlerindeki yükselişin sona ermekten çok uzak olduğunu göstermek için geçmişi işaret ediyor.

Robert Buckland öncülüğündeki Citigroup stratejistlerinin kaleme aldığı bir müşteri raporunda MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi'nin geçtiğimiz yılın Şubat ayında görülen en düşük seviyeye göre yüzde 24 yukarıda olduğu, 1980 yılından bu yana gerçekleşen benzer yükselişlerin gelecek yıl için ek olarak yüzde 10'luk bir yükselişi işaret ettiği belirtildi.

Raporda, iyileşen şirket karları, yükselen tahvil faizleri ve paranın hisse senedi fonlarına geri dönmesinin, küresel gisse senetlerini destekleyen diğer bir unsur olduğu ifade edildi.

Stratejistlerin Perşembe günkü raporunda “Mevcut seviyelerden sağlıklı yükseliş, tüm dünyadaki stratejistlerimizin görüşleriyle uyumlu” ifadesi yer aldı.

Küresel hiselerin üç yıllık ortalama değerlemelerinin üzerinde olmasıyla birlikte, piyasalara ilişkin bir sonraki gelişmenin ne olacağı konusunda tahmin yürüten stratejistlerin görüşleri de ayrışıyor.

JPMorgan Chase & Co., geçtiğimiz ay tahvil faizlerindeki bir yükselişin hisse senetlerindeki yükselişin kalıcı olması için asli olduğunu belirtmişti. HSBC Holdings Plc stratejistleri, piyasaların giderek daha fazla pahalılaştığını ve ekonomik politikalara ilişkin birçok belirsizlik olduğunu düşünüyor. BNP Paribas SA ise Şubat ayına hisse senetlerinin zirveye yaklaştığını söylerek giriş yapmıştı.