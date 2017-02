'Hesapları tutmadı'

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye üzerinde oynamaya çalıştıkları ekonomik algı operasyonlarının boşa çıktığını söyledi. TESK Genel Başkanı Palandöken, "Not indirimi tutmadı. Dolar değer kaybediyor, yabancı yatırımcı kaçmıyor, borsa yükseliyor. Karanlık ellerin Türkiye’yi karşı başlattıkları ekonomik savaş başarılı olmadı" dedi.

'VERİLERDEN UZAK KARARLAR ALDILAR'

Son olarak da Fitch ve Standard&Poor's adlı kuruluşların son bir atağa kalktığını vurgulayan Palandöken, “Hamleleri başarısız kaldıkça çığırından çıkan sözde uluslararası ekonomik kuruluşlar, Türkiye ile ilgili ekonomik verilerden, kurallardan uzak kararlar almaya devam ettiler. Moody's Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürerek başladı. Onu Standard&Poor's aldığı negatif not kararıyla takip etti. Son olarak da Fitch, not düşürüp görünümü ise durağana çevirdi” diye konuştu.

'AMAÇLARI PARA AKIŞINI ENGELLEMEK'

Bu atakla, Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürülmeye çalışıldığını hatırlatan Palandöken, “Amaçları ülkemize para akışını durdurmaktı ama başaramadılar. Ekonomik verilerimizin güçlü olması operasyonları tersine çevirdi. Türkiye, milyar dolarlık yatırımları almayı sürdürüyor. İşte bakın, kredi kuruluşlarına rağmen ihaleye çıkan Çanakkale Köprüsü için 4 ayrı ülkeden 10 yabancı grup şartname aldı. Bunların 8’i de teklif verdi. Yetmedi, Katarlılar 1.3 milyar Dolar ödeyerek Digiturk'ü aldılar. Banvit'e Brezilyalılar talip oldu. GulfNavigation Holding ve Polimar Denizcilik Türkiye, ortaklık anlaşması imzaladı. Bunların hepsi yabancı sermayenin Türkiye’ye olan ilgisinin göstergesi. Yani yabancı yatırımcı geri geliyor. Hem de bankalara ortak olmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

'DÖVİZ İŞTAHI AZALIYOR'

Yabancı yatırımcıların Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini her fırsatta açıkladıklarının altını da çizen Palandöken, “Standard&Poor's ve FitchRatings'in Türkiye ile ilgili değerlendirmelerinin ardından döviz kurlarındaki yükselişler sınırlı kaldı. TL’ye talep arttı. Dolar değer kaybetti. 3,75’in altına indi. Euro düşüşle 4 TL’nin altında işlem görmeye başladı. Borsa değer kazandı. Bu gidişle dolar 3.70’in altına gördü. Bunda Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği sıkılaştırıcı tedbirler önemli rol oynuyor. Bankalarımızın Türk Lirası depo karşılığı döviz depo ihalelerine de talebi giderek azalıyor. Azalan döviz iştahı iyi gidişin önemli göstergesidir. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında FED’in Mart ayında da faiz artırımına gideceği yönünde sinyal vermedi. FED önümüzdeki ay da her zamankinin aksine faizi artıracağının işaretini vermedi. Bu da piyasalarımız için olumlu. Ancak piyasalarımız dikkat etmeli” dedi.