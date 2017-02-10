Her işçiye destek yolda

BİR işçinin işverene maliyeti 2 bin 88'den 1.314 TL'ye inecek. Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan 687 sayılı KHK ile istihdamı artırmak için sürpriz teşvik kararı çıktı. Buna göre, yüzde 11.8 oranına ulaşan işsizliği azaltmak amacıyla yeni işe alınacak işçiler için devlet bu yıl ayda 773.47 TL'ye varan prim ve vergi desteği sağlayacak. Asgari ücretli bekâr bir işçi için 93.32 TL gelir vergisi, 13.49 TL de damga vergisi olmak üzere 106.81 TL vergi ödeniyor. İşverenler, bu sene işe alacakları yeni işçi için yıl sonuna kadar bu rakamı da ödemeyecek.

İŞÇİNİN AYLIK MALİYETİ DÜŞÜYOR

Böylece, işverenin yeni işe aldığı işçinin aylık maliyeti 2 bin 88 TL'den 1.314 TL'ye düşecek. 687 sayılı KHK uyarınca, 1 Şubat tarihinden itibaren işe alınacak ilave işçiler için aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarda işverene destek ödemesi yapılacak. Bu rakam, 30 gün üzerinden işçi başına aylık 666.66 TL destek anlamına geliyor. Bu destek, işçi için ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası fonu primine mahsup edilecek, kalan tutar ise nakit olarak ödenecek. İşveren normalde asgari ücretli bir işçi için 577.69 TL tutarında işçi-işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası fonu primi ödüyor. Bu tutar 666.66 TL'lik destekten düşüldükten sonra kalan 88.97 TL işverene nakit olarak ödenecek.

İŞÇİ SAYISINDA SINIRLAMA YOK

Söz konusu destek ödemesi, 1 Şubat tarihinden itibaren işe alınacak yeni işçiler için yapılacak ve 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Şubatta işe alınan işçi için 11 ay, Mart'ta işe alınan için 10 ay şeklinde olmak üzere destek ödemesi yapılacak. İşçilerin İş-Kur'a kayıtlı işsizler arasından alınması gerekecek. Teşvikten yararlanabilmek için, işçinin son üç ayda o işverene bağlı olarak sigortalı çalışmamış olması koşulu aranacak. Aralık ayında 3 işçisi bulunan bir işveren, ilave olarak yeni bir işçiyi işe alırsa, destek ödemesinden yararlanacak. İlave alınacak işçi sayısında sınırlama olmayacak. 773 TL'lik yeni desteği alanlar Artı İstihdam Programı ile katma değeri yüksek sektörlerde istihdam artıranlara planlanan birinci yıl 702 TL'lik teşvikten aynı anda yararlanamayacak.

EN ÇOK NİTELİKSİZ GENÇ YARARLANACAK

Bu yılın sonuna kadar işverene verilecek destek ödemeleri için işe alınacak işçinin İş-Kur'a kayıtlı işsiz olması şartı var. Aralık 2016 itibarıyla İş-Kur'a kayıtlı 2.3 milyon işsiz bulunuyor. 773 TL'lik desteğin 666 TL'si İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Yani Şubat ayında işe alınan bir işçi için işveren 11 ayda toplam 8 bin 507 TL'lik teşvikten yararlanabilecek. Bu hesaptan hareketle, İş-Kur'a kayıtlı işçilerin yarısının, yani yaklaşık 1 milyon 150 bin işsizin bu teşvik kapsamında işe alınması halinde İşsizlik Fonu'na çıkacak 11 aylık fatura 9 milyar TL'ye yakın olacak. İşsizlik Sigortası Fonu'nda Mart 2002'den Aralık 2016'ya kadar geçen sürede 103 milyar TL birikmişti. 9 milyar TL'lik ödeme Fon'un yaklaşık yüzde 10'unun kullanılması anlamına gelecek. İş-Kur'a kayıtlı 2.3 milyon işsiz arasında en büyük grubu nitelik gerektirmeyen mesleklere mensup kişiler oluşturuyor. 875 bin kişi bu grupta yer alırken, yaş grubu olarak da en çok 15-29 yaş arası öne çıkıyor. Teşvik en çok 'niteliksiz' gençlere yarayacak gibi gözüküyor.

AYDA 1.404 TL ÖDENECEK

Bu yıl tam zamanlı olarak işbaşı eğitim programına katılanlara 11 ay süreyle aylık bin 404 TL net ücret ödenecek. Program boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İş-Kur tarafından karşılanacak. İşbaşında eğitim programını tamamlayanları işe alan işverenlere imalat sanayi sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca işveren primi teşviki sağlanacak.

BAŞKA TEŞVİKLE DEVAM EDİLEBİLECEK

2017'de işe alınan kişiler için aylık 773.47 TL'ye ulaşan teşvikten yararlanan işverenler, bu işçiler için 2018'in Ocak ayından itibaren de diğer istihdam teşviklerinden yararlanabilecek. İşe alınan kişi 18-29 yaş arasında erkek veya 18 yaşından büyük kadın ise sigorta primleri işveren payı iki yıl süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Yeni işe alınan işçiler için Ocak ayından itibaren bu teşvikten yararlanmak mümkün olacak. Teşvikten yararlanma süresi, mesleki yeterlilik sahipleri için 48 ay, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler ya da Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen kursları tamamlayanlar için 36 ay olacak. 29 yaşından büyük erkek işçilerden mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan veya kursları bitirenler için de 24 ay teşvik sağlanıyor. İşçi alımının İş-Kur'a kayıtlı işsizler arasından gerçekleştirilmesi halinde bu sürelere 6 ay daha ilave ediliyor. Dolayısıyla, bu sene işe alınan ilave işçiler için verilen teşvikler 2017 ile sınırlı olmayacak.

İHALE ALAN YARARLANAMAYACAK

Kamu idarelerine ait işyerleri ile kamu ihaleleri ile gerçekleştirilen alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, destek ödemesinden yararlanamayacak. Yeni işe alınacak işçi başına aylık 666.66 TL tutarındaki destek ödemesi, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Vergi teşvikinin yükünü ise Maliye Bakanlığı üstlenecek. Teşvikten yararlanabilmek için işverenin SGK'ya borcunun bulunmaması gerekiyor. Borcunu yapılandırarak taksitleri düzenli ödeyenler ise yararlanabilecek. İşverenlerin ayrıca aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde vermesi gerekecek.