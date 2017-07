Her gün adam öldürüp 100 bin dolar kazanıyorlar

HT Pazar'dan Mete Aker, hünya şampiyonu bir kadroya sahip kadın e-spor takımı Dynasty Gaming’den Ksenia Klyuenkova ve sektörden isimlerle konuştu. Kızıl uzun saçları, yeşil gözleriyle 26’sında çıtı pıtı bir kadın Ksenia Klyuenkova. Boş zamanlarında tenis oynuyor, cicili bicili giyinip arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Güzel ve evet, Rus. Onun arkadaş dediğine de bakmayın; aralarından en az biri sevgilisi olmalı! Yalnızlık çektiği için kendini dijital dünyaya kapattığını falan düşünmeyin yani. İşteyse Klyuenkova tam bir canavara dönüşüyor. İşi, e-spor. Dünyaca ünlü bir dijital oyuncu o. Kadınlardan kurulu şampiyon Dynasty Gaming takımının vazgeçilmezlerinden.

Counter-Strike oyuncusu olan Klyuenkova ve çevresindeki diğer e-sporcuların hikâyesi içinse aslında dijital değil epey lirik denebilir. Hayır; twitch’ten League of Legends yayınları yapan, komikliğiyle ünlü fenomen Lirik’e atıfla kullanmadım bu tabiri. Gerçekten lirik hikâyeler. Luis Bunuel’in Katherine Deneuve’lü kült filmi “Gündüz Güzeli” kadar lirik hem de... Filmde anlatılan tümüyle farklı tabii. Benzerlik konuda değil, e-sporcuların da gündelik hayatlarıyla işteki halleri arasında göze çarpan fantastik farkta.

Sivil hayatta hanım hanımcık bir kadın olan Klyuenkova, mesai saatlerinde azılı bir savaşçıya dönüşüyor: Ya acımasız bir katil, iflah olmaz bir suç makinesi ya da onu kovalayan müdanasız bir polis. Ama mesaide büründüğü bu karakterler hep erkek. Gerçek hayatta birlikte takıldığı, alışverişe gittiği kadın arkadaşları da işbaşı yapınca birden “silah arkadaşına” dönüşüyorlar.

150 BİN DOLAR

Dijital oyun yazarımız İlker Karaş, “Kadınlar genelde çekingen. Çoğunlukla kendi aralarında takım kuruyorlar ve müsabakalarda tercihleri dışında genelde onlara erkek karakterler veriliyor” diyor. Klyuenkova, sevdiği şeyi mesleğe dönüştürmüş. Takımıyla birlikte dünya şampiyonluğu bile elde etmiş. Karaş, kazanılan uluslararası turnuvalarda ortalama 100-150 bin dolarlık ödüller olduğunu ve 5 kişiden oluşan takımlarda bunun bölüşüldüğünü söylüyor. Amerikalı Saahil Arora adlı bir Dota 2 oyuncusu, 39 turnuvadan 2 milyon dolar kazanmış. Türkiye’de ödüller 5-10 bin dolar seviyesinde. Dynasty Gaming takımıysa dünyada 1 numara. Allah bereket versin!

E-SPORDA TRANSFER TEKLİFİ

E-sporda bir çeşit takım sıralaması var. Mesela kadınlar takımını ele alacak olursak, Dynasty Gaming başka bir takımın bünyesinde gelişmiş ve birçok transfer yapmış. Klyuenkova, Counter-Strike Global Offensive (CS:GO) bölümünde. Bu, bir çeşit savaş oyunu.

Her oyuncunun bir kod adı var. 2005’ten beri e-sporcu olan Klyuenkova’nın nick’i Vilga. Net’ten konuştuğum Klyuenkova, bu işe nasıl girdiğini şöyle anlatıyor: “Herkes gibi arkadaşlarımla bilgisayar oyunları oynuyordum. Birbirimizin evine ve e-spor kafelerine gidiyorduk. Counter-Strike 1.6’yı çok sevmiştim. Dinamik bir oyundu ve internetten diğer oyuncularla oynayabiliyorduk...” Oyun kabiliyeti keşfedilince 2007’de bir e-spor takımına davet almış ve ayağı uğurlu gelmiş: “2008’de bir turnuva kazandık. Bu ilk büyük başarımdı, çünkü finallerde yenilmez olarak anılan forZe takımını yerle bir etmiştik. Unutulmaz bir histi, sahnede oynuyorduk, pek çok kişi tezahürat yapıyordu.”

İzlenebilen ve taraftarları olan e-sporda yıldız oyunculuk mümkün yani. O da işleri büyütmeye karar vermiş, başka bir oyuna dahil olmuş: “CS:GO’ya 2012’de başladım. Eski bir takım arkadaşım kadın takımındaydı. Sordum, kabul ettiler. İlk uluslararası deneyimimdi...”

KLİŞELER HEP AYNI

“Başarılarından biraz daha bahset” deyince, alçakgönüllükle “bu oyunun bir takım oyunu olduğunu” söyleyip “Her şeyi diğer insanlarla yapıyorsunuz. Bana göre en büyük başarımız, 2015’te ilk kez Intel Challenge Katowice’de dünya şampiyonu olmamızdı. Bütün kadın turnuvalarını kazandık, bu büyük bir başarı” diyor.

“Oturduğun yerden oyun oynamak iş mi” diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Tüm e-sporcular bu oyunlar için her gün saatlerce antrenman yapıyor. “Nasıl antrenmanlar?” diye soruyorum, Klyuenkova anlatıyor: “Oyunda nişan almamı geliştirmek için çok vakit harcıyorum. Başka oyuncuların videolarını izliyorum. Bu esnada her zaman yeni bir şeyler fark ediyorum. Takım olarak haftada 5 gün 5’er saat çalışıyoruz. Antrenmanımıza, turlar üzerine tartışarak başlıyoruz. Daha sonra internetten başka takımlara karşı oynuyoruz. Her oyundan sonra hatalarımızı konuşmaya çalışıyoruz.”

HT Cumartesi e-oyun yazarı İlker Karaş, e-sporcuların sadece bilgisayar başında hazırlanmadığını, sabah erken saatlerde kalkıp fitness ya da yüzme antrenmanları da yaptıklarını söylüyor. Dijitalde iyi olabilmeniz için fani dünyada da iyi spor yapmanız gerekiyor.

‘PARA KAZANDIĞIMI DUYAN KISKANIYOR’

Bu işin bilindik zorluğu karşı takımdakileri alt etmekse, bir diğer zorluğu da “E-ne iş yapıyorsun bakalım” diye sorulduğunda cevap vermek olmalı. “Söylediğimde çok şaşırıyorlar. Bundan para kazandığımı duyduklarındaysa kıskanıyorlar, yüzleri değişiyor.” Sevdiği ve 10 turnuvaya katılıp hepsinde ilk 3’e girerse yılda kişi başı ortalama 100 bin dolar kazanılabilecek bir işi yapsa bile, sevmediği bir tarafı olmalı. İş bu neticede. “Oyun sırasında chat bölümüne kötü yazılar yazan kaba insanların çok olması” diyor Klyuenkova. “Bütün kadın oyuncular çok ilgi görüyor. Bazıları sevebilir ama bu bazen insanı kötü yönde etkiliyor.” Oyun sırasında karşılarına böyle çıkmasanız iyi edersiniz; benden uyarması!

DAKİKADA 400 PARMAK HAREKETİ

E-spor, kalorinin az yakıldığı, yani vücut hareketinin nitekim az olduğu aktivitelerden sayılıyor. Ama elektronik cihazlarla oynanan her oyunun da aynı kaloriyi yaktığını söylemek mümkün değil. Mesela klasikleşmiş bilgisayar oyunlarıyla vücudu kısmen çalıştıran oyunlar arasında fark var. Özellikle Wii gibi vücudu da oyunun içine katabilen konsolların kalori yakmada bir adım önde olduğunu söylemek gerek. Ancak Wii’nin üretimi artık yapılmıyor. E-spor dünyası bu kadar gelişmişken sanal gerçeklik (VR) teknolojisinde rekabetin vücuda muhakkak yansıyacağı görüşü de mevcut. Nitekim Counter-Strike gibi oyunlarda fare ve klavyeyi kullanarak dakikada 400 parmak hareketi yapıldığı söyleniyor. Parmak oynatmak gittikçe zor zanaat oluyor.

TÜRKİYE TAKIM BÜTÇELERİ 50-750 BİN LİRA ARASINDA

Tahminen Türkiye’de 14 bin kadar amatör e-spor takımı var. Konuya ilgi, bütçeler, reklam potansiyeli gibi konular ilerleyen yıllarda büyük şirketlerin ilgisini e-spora daha çok çekebilir. Nitekim NBA takımlarından Philadelphia 76ers, e-spor takımları Team Dignitas ve Apex’in haklarını aldığını duyurdu. Bu durum hem köklü spor kulüpleri açısından bir avantaj hem de e-spor takımlarının geleceği için bir işaret fişeği. Son yıllarda Türkiye’de de köklü spor kulüpleri bu alana giriyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin e-spor takımları var mesela artık.

Bir futbol maçı nasıl heyecanla izleniyorsa, e-spor turnuvaları da 5-10 bin seyircinin salonlara toplanıp heyecanla maç izlediği bir branş. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Vodafone Park’ta yapılan turnuva, bir stadyumda gerçekleşen ilk e-spor turnuvası oldu. Türkiye’nin en büyük oyun-medya kurumlarından Multiplayer ve Beşiktaş JK işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, 5 binin üzerinde oyun tutkunu katıldı. Multiplayer platformunun kurucuları Merthan Yalçın ve Cihat Bakır, dünyada oyuncu sayısının artmasının sonuçları olacağını belirtiyor. Yaklaşık 600 milyon dolar küresel reklam ve pazarlama bütçesiyle sektörün büyüklüğüne dikkat çeken kurucular, bu değerin NBA’deki sponsorluk rakamına yaklaşacağını söylüyor. Türkiye’deki takımların bütçeleriyse 50 ila 750 bin lira arasında değişiyor. Ancak ülkemizde mesela kaç e-sporcu var, ne kadar kazanıyorlar henüz net sayı yok.

TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK SPOR

Amatör takım sayısı: 14.000+

Takım bünyesinde oynayan oyuncu: 60.000+

Lisanslı e-sporcu: 4.000+

Başarılı olan profesyonel takım/kulüp: 10 ile 16 arası

2015’de dağıtılan ödül miktarı: 1.500.000+ TL

TÜRKİYE’DE DİJİTAL OYUNLAR

Pazar büyüklüğü: 400-500 milyon dolar

Toplam tüketici: 22.000.000+

Ödeme yapan oyuncu: 13.000.000+

İnternet kafe sayısı: 20.000+

** Counter Strike Global Offensive’in dünyadaki aylık aktif kullanıcı sayısı, 2016 verilerine göre 10.045.000...