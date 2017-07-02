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Haziranda en fazla patlıcanın fiyatı arttı

İstanbul'da haziranda mayıs ayına göre perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 13,95 ile patlıcan oldu

Haziranda en fazla patlıcanın fiyatı arttı

İstanbul'da haziranda mayıs ayına göre perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 13,95 ile patlıcan oldu

02 Temmuz 2017 Pazar 11:00
Haziranda en fazla patlıcanın fiyatı arttı
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İTO, haziran  ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 13,95 ile  patlıcan olduğunu açıkladı  - Domates yüzde 33,71 gerilemeyle fiyatı en fazla  azalış gösteren ürün olarak kayıtlara geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Haziran 2017 döneminde mayıs  ayına göre  İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama  kalemleri açıklandı.

Geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242  üründen 68'sinin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 144 ürünün  fiyatı ise değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan patlıcan  haziranda yüzde 13,95 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında  artış yaşanan diğer ürünler yüzde 10,40 ile kabak, yüzde 7,60 ile koyun eti ve  yüzde 6,06 ile limon oldu.

Domates yüzde 33,71 ucuzladı

Söz konusu dönemde domates yüzde 33,71 gerileme göstererek fiyatı en  fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 23,68 ile  erik, yüzde 20,48 ile kayısı ve yüzde 14,60 ile taze fasulye şeklinde sıralandı

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulHaziran Patlıcan
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