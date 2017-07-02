Haziranda en fazla patlıcanın fiyatı arttı

İTO, haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 13,95 ile patlıcan olduğunu açıkladı - Domates yüzde 33,71 gerilemeyle fiyatı en fazla azalış gösteren ürün olarak kayıtlara geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Haziran 2017 döneminde mayıs ayına göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 üründen 68'sinin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 144 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan patlıcan haziranda yüzde 13,95 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler yüzde 10,40 ile kabak, yüzde 7,60 ile koyun eti ve yüzde 6,06 ile limon oldu.

Domates yüzde 33,71 ucuzladı

Söz konusu dönemde domates yüzde 33,71 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 23,68 ile erik, yüzde 20,48 ile kayısı ve yüzde 14,60 ile taze fasulye şeklinde sıralandı