Hazinenin tahvil ihraç miktarı 1,25 milyar dolar

HAZİNE'DEN yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için 16 Şubat 2017 tarihinde BNP Paribas, J.P. Morgan ve MUFG’ye yetki verilmişti.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 1,25 milyar ABD Doları oldu. Açıklamaya göre, ihraç tutarı 23 Şubat 2017 tarihinde Hazine'nin

hesaplarına girecek. Açıklamada şöyle denildi:

"Kupon oranı %6,0 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %5,65 olmuştur. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep göstermiştir. Tahvilin %45’i Birleşik Krallık’taki, %21’i ABD’deki, %18’i Türkiye’deki, %15’i diğer Avrupa ülkelerindeki ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,25 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır. "