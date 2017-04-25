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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Hazine'ye yarın 657 milyon girecek

4,5G ihalesini kazanan operatörler, 657 milyon avro tutarındaki son taksit ödemesini yarın yapacak

Hazine'ye yarın 657 milyon girecek

4,5G ihalesini kazanan operatörler, 657 milyon avro tutarındaki son taksit ödemesini yarın yapacak

25 Nisan 2017 Salı 12:28
Hazine'ye yarın 657 milyon girecek
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KAMUOYUNDA 4,5G olarak bilinen IMT-Advanced yetkilendirmesine ilişkin ihaleyi kazanan operatörler, 657 milyon avro tutarındaki son taksit ödemesini yarın Hazine'ye yapacak. Ödeme, yarınki kur üzerinden ya da 2 Ocak'taki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk lirası olarak yapılabilecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 4,5G ihalesini 26 Ağustos 2015'te gerçekleştirmiş ve ihale tutarı, KDV dahil 4 milyar avroyu bulmuştu.
İhale kapsamında yarın ödemesi yapılacak son taksit tutarı ise 657 milyon 171 bin avro.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı seferberlik kapsamında ödeme Türk lirası olarak yapılabilecek. 683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) göre, devlete döviz borcu olanlar talep etmeleri halinde, Merkez Bankasının 2 Ocak’ta açıkladığı döviz alış kuru üzerinden ödeme yapabiliyor.
İlk ödeme 26 Ekim 2015'te yapıldı
İhalede Turkcell, 8 pakette KDV dahil toplam 1 milyar 915 milyon 683 bin avro, Avea (Türk Telekom) 5 pakette toplam 1 milyar 126 milyon 520 bin avro, Vodafone ise 5 pakette toplam 918 milyon 10 bin avro teklif sunmuştu. İhaleyi kazanan işletmeciler, toplam 2 milyar 39 milyon 246 bin avro olan ilk ödemelerini 26 Ekim 2015'te yapmıştı.
Vodafone, ihale kapsamındaki ödemeyi peşin yaparken, Turkcell ve Avea taksitli ödeme yolunu tercih etmişti.
Turkcell 413 milyon 822 bin avro, Avea ise 243 milyon 349 bin avroluk son taksit ödemesini yarın Hazineye yapacak. Böylece yaklaşık 4 milyar avroluk ihalede ödemeler tamamlanmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
HazineBtkIMT-Advanced
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