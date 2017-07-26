Hazine limit artırıyor

2017 yılının hemen başında ekonomiyi canlandırmak için verilen teşvikler, pek çok sektörde uygulanan vergi indirimleri yüzünden bütçe gelir gider dengesi geçici olarak bozulurken, Hazine ekstra borçlanmak için harekete geçti. İç borçlanmada Hazine’nin daha önce belirlenen limitlerin artışı için çalışma yaptığı öğrenilirken, bunun için kanun değişikliği yapılacağı konuşuluyor.

Hazine 2017 yılı finansman programını açıklarken toplamda 133.1 milyar TL borç servisi yapacağını duyurmuştu. 2015 yılında 71.8 ay olan nakit iç borçlanmanın ortalama vadesinin 2016’da 69.1 ay olmasının ardından, 2017 yılında 68 ay ortalamaya geri gelebileceği hesapları da yapılıyordu. Bu arada 2015 yılında yüzde 9.5 olan sabit getirili TL cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyetinin 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 10 seviyesinde gerçekleştikten sonra 2017 yılında da bir miktar daha yükselebileceği tahminleri yapılıyordu.

Nitekim iç borçlanmada ortalama maliyetler 2016 ortalamasının 50 baz puan üzerine çıkarken, Şubat’tan sonra kamu maliyesinde yaşananlar ve ortaya çıkan bütçe açığı, Hazine’nin planlarını gözden geçirmesine neden oldu.

2017 yılı programı neydi?

Hazine daha önce borçlanma için şu planı ortaya koymuştu:

- 2017 yılında, 80.5 milyar TL anapara ve 52.7 milyar TL faiz olmak üzere 133.1 milyar TL borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 98.1 milyar TL’sinin iç borç, 35 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

- İç borç servisinin 78.4 milyar TL’lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 19.7 milyar TL’lik kısmının kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir.

- 2017’deki finansman ihtiyacının 16 milyar TL’lik kısmının, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynaklarla karşılanması beklenmektedir.

- 2017’de 6.7 milyar ABD Doları dış finansman, 96.2 milyar TL iç borçlanma öngörülmektedir.