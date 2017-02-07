banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87594
ALTIN
147.362
DOLAR
3.7291
STERLIN
4.6071
EURO
3.9696
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı...
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Flaş Haber
3 saatte 3 marketi soydular
Kapat

Havayoluyla taşınan yolcu sayısı ocakta 11,5 milyon oldu

Havayoluyla seyahat edenlerin sayısı ocakta yaklaşık 11 milyon 486 bin olarak belirlendi

Havayoluyla taşınan yolcu sayısı ocakta 11,5 milyon oldu

Havayoluyla seyahat edenlerin sayısı ocakta yaklaşık 11 milyon 486 bin olarak belirlendi

07 Şubat 2017 Salı 16:41
Havayoluyla taşınan yolcu sayısı ocakta 11,5 milyon oldu
banner404

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 11 milyon 486 bin 491 oldu.

Havalimanlarının toplam uçak trafiği, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak iç hatlarda 60 bin 672, dış hatlarda ise yüzde 11,1 azalarak 34 bin 55 oldu. Söz konusu ayda hizmet verilen uçak sayısı yüzde 0,7 düştü ve 124 bin 597 olarak belirlendi.

Türkiye hava sahasında, ocakta yıllık bazda yüzde 14,4 artışla 29 bin 870 üst geçiş (overflight) trafiği gerçekleşti.

Ocakta iç hat yolcu sayısı yüzde 1,7 azalışla 7 milyon 490 bin 249, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 10,9 azalışla 3 milyon 978 bin 485 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transitler de dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalış ile 11 milyon 486 bin 491 oldu.

Yük taşımacılığı ocak itibarıyla iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 61 bin 933 ton, dış hatlarda yüzde 3,3 düşüşle 141 bin 925 ton, toplamda ise yüzde 3,9 azalışla 203 bin 858 ton olarak gerçekleşti.

Ocak sonunda hizmet verilen toplam uçak, yolcu ve yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği azalışında meteorolojik nedenlerle havayolu şirketlerince yapılan sefer iptalleri etkili oldu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HavayoluDevlet Hava Meydanları İşletmesiDHMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canikli'den Varlık Fonu açıklaması
Canikli'den Varlık Fonu açıklaması
'Referandum sonrası dolar 3 liraya inebilir'
'Referandum sonrası dolar 3 liraya inebilir'
Sigaraya sıkı denetim
Sigaraya sıkı denetim

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals