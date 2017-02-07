Havayoluyla taşınan yolcu sayısı ocakta 11,5 milyon oldu

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 11 milyon 486 bin 491 oldu.

Havalimanlarının toplam uçak trafiği, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak iç hatlarda 60 bin 672, dış hatlarda ise yüzde 11,1 azalarak 34 bin 55 oldu. Söz konusu ayda hizmet verilen uçak sayısı yüzde 0,7 düştü ve 124 bin 597 olarak belirlendi.

Türkiye hava sahasında, ocakta yıllık bazda yüzde 14,4 artışla 29 bin 870 üst geçiş (overflight) trafiği gerçekleşti.

Ocakta iç hat yolcu sayısı yüzde 1,7 azalışla 7 milyon 490 bin 249, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 10,9 azalışla 3 milyon 978 bin 485 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transitler de dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalış ile 11 milyon 486 bin 491 oldu.

Yük taşımacılığı ocak itibarıyla iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 61 bin 933 ton, dış hatlarda yüzde 3,3 düşüşle 141 bin 925 ton, toplamda ise yüzde 3,9 azalışla 203 bin 858 ton olarak gerçekleşti.

Ocak sonunda hizmet verilen toplam uçak, yolcu ve yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği azalışında meteorolojik nedenlerle havayolu şirketlerince yapılan sefer iptalleri etkili oldu.