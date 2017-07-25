Halliburton'ın ikinci çeyrek geliri arttı

DÜNYANIN ikinci en büyük petrol sahası hizmet şirketi Halliburton, bu yılın ilk çeyreğinde gelirinin arttığını duyurdu.Halliburton'dan yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 29 artışla 4,96 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Firma, geçen yılın nisan-haziran döneminde 3,83 milyar dolar gelir elde etmişti.Açıklamada, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,2 milyar dolar zarar eden şirketin bu yılın aynı döneminde ise 28 milyon dolar kar ettiği bildirildi.Ayrıca, firma, 2016'nın nisan-haziran döneminde hisse başına 3,73 dolar zarar ederken, 2017'nin aynı döneminde ise hisse başına yüzde 0,03 dolar kar etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Halliburton Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Miller, Kuzey Amerika petrol piyasasındaki toparlanmayla birlikte şirketin gelirinin arttığına dikkati çekerken, öte yandan düşük petrol fiyatlarının küresel piyasada baskı oluşturmaya devam ettiğinin altını çizdi.