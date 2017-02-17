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Halkbank SGK ile emekli promosyonuna imza attı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokole imza atan Halkbank, 1 Mart itibarıyla emekli promosyonlarını ödeyeceğini duyurdu

Halkbank SGK ile emekli promosyonuna imza attı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokole imza atan Halkbank, 1 Mart itibarıyla emekli promosyonlarını ödeyeceğini duyurdu

17 Şubat 2017 Cuma 11:31
Halkbank SGK ile emekli promosyonuna imza attı
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PROMOSYON kapsamında kimin ne kadar ödeme alacağı maaş tutarına göre değişkenlik gösterecek.
Halkbank emekli aylığı alan müşterilerine banka promosyonu verilmesi konusunda SGK ile protokole imza attı. 3 yıllık dönemi kapsayan protokol kapsamında, maaşlarını Halkbank'tan alan yaklaşık 1,8 milyon emekliye ödemesi yapılacak. Maaşına göre promosyon alacak olan emeklilerden maaş aralığı bin TL'ye kadar olanlar 300 TL, bin-2 bin TL maaş aralığında bulunanlar 375 TL ve 2 bin TL üstü maaş alan emekliler ise 450 TL tutarındaki promosyondan yararlanacak. Emekli müşterilerine promosyon tutarını tek seferde ödeyecek olan Halkbank'ta, emeklilerin promosyon ödemesini zahmetsizce alabilmesi için çalışmalar son hızla yürütülüyor..

Türkiye'de 12 milyona yakın emekliyi doğrudan ilgilendiren bu anlaşmaya imza atan ilk bankalardan biri oldukları için gurur duyduklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Bankacılık hizmetlerimizde emekli müşterilerimizin memnuniyetine büyük önem veriyoruz. Yıllarca bu ülkeye hizmet ettikten sonra emekliliğe hak kazanmış yurttaşlarımızın maaş ödemelerinde her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Bu protokole imza atarken, onlara bir ayrıcalık daha kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadık. Milyonlarca emekliye promosyon hakkı kazandıran ilk kurumlardan biri olarak da özel bankalara örnek olduk. Emeklilerimize promosyon ödemelerini Mart ayı itibarıyla yapmaya başlayacağız" dedi

KİMLER PROMOSYONDAN YARARLANACAK?
Halkbank ile SGK arasında imzalanan protokol uyarınca emekli promosyonlarından yararlanmak isteyen müşterilerin kredi kartı veya kredili mevduat hesabına ek olarak 2 adet otomatik ödeme talimatı vermesi gerekiyor
 

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)HalkbankAli Fuat Taşkesenlioğlu
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