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Halkbank personel alımına başlıyor! Tam 1000 personel...

Halkbank, 2017'nin ilk çeyreği sonunda yaklaşık 1000 personelin işe alımını tamamlayacağını duyurdu

Halkbank personel alımına başlıyor! Tam 1000 personel...

Halkbank, 2017'nin ilk çeyreği sonunda yaklaşık 1000 personelin işe alımını tamamlayacağını duyurdu

07 Şubat 2017 Salı 18:23
Halkbank personel alımına başlıyor! Tam 1000 personel...
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HALKBANK'IN sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleşen işe alımlarla, bankacılık sektöründe önemli bir istihdam artışı sağlanacak. Sektörün istihdam kapasitesinin bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azaldığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, cesur adımlar atarak gençleşmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre Banka; Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, BT Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi unvanlarında 1000 kişiye iş imkânı sağlayacak. 2016 Kasım ayında düzenlenen işe giriş sınavlarının ardından mülakatlarda başarı sağlayan 500 uzman yardımcısının iş başı yaptığı Halkbank'ta, diğer pozisyonlar için de sınavda başarılı olanlar ilk çeyrek sonuna kadar görevlerine başlayacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
HalkbankPersonel AlımıAli Fuat Taşkesenlioğlu
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