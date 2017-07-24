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Halkbank 7 Genel Müdür Yardımcısı atadı

Halkbank 7 Genel Müdür Yardımcısı atadı Halkbank'ta 6 Genel Müdür Yardımcısı görevden alınırken, 7 isim bu göreve atandı

Halkbank 7 Genel Müdür Yardımcısı atadı

Halkbank 7 Genel Müdür Yardımcısı atadı Halkbank'ta 6 Genel Müdür Yardımcısı görevden alınırken, 7 isim bu göreve atandı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:29
Halkbank 7 Genel Müdür Yardımcısı atadı
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CUMA günü piyasaların kapanmasının ardından yayınlanan resmi belgelere göre, Halkbank, Hasan Tuncay, Levend Torusdağ, Mustafa Çödek, Yusuf Duran Ocak, Ergin Kaya, Hakan Eryılmaz ve Metin Köstek'i genel müdür yardımcısı olarak atadı, Kadir Yaylak ise Teftiş Kurulu Başkanlığına getirildi.Genel Müdür Yardımcıları Murat Oktay, Erdal Erdem, Hasan Ünal, Mustafa Aydın, Ömer Faruk Şenel ve Salim Köse görevlerini devredecek.ABD'de tutuklu bulunan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ise Genel Müdürlük emrine alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Murat OktayMehmet Hakan AtillaLevend Torusdağ
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