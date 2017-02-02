Hal'de havalar bozuk

Erkan UYSAL

ALANYA Balık Hali esnafı, satışların normal seyrettiğini söyledi. Vatandaşın balık almadığını belirten esnaf, havaların düzelmesi durumunda piyasada hareketlilik bekliyor. Bazı Balık Hali esnafının görüşleri şöyle:

Mustafa Topal

"Satışlar normal. Daha çok hamsi ve kubbes alınıyor. Piyasada durgunluk var. Havaların soğuk olması nedeniyle balık az geliyor. Hamsinin fiyatı 12,5-15 TL arasında değişiyor. Havalar düzelirse hamsi çoğalabilir. Böylece piyasada hareketlilik olabilir."

Mehmet Eroğlu

"Satışlar normal. Fiyatlar uygun. Balık fiyatları 10 TL'den başlıyor, 70 TL'ye kadar gidiyor. Her keseye uygun balık var. Vatandaş balık almak için büyük marketlere gidiyor. Bunun yerine Balık Hali'ne gelsinler. Çünkü Balık Hali'ne günlük balık geliyor."

Ali Nural

"Ekonomik durum belli. Satışlar normal. Ülkenin ekonomisi iyi olsa insanların da ekonomik durumu iyi olur, böylece satışlarımız artardı. 1.404 TL asgari ücret ile binlerce insan ne kadar geçinebilir? Durum böyle olunca vatandaş balık almayı sonraya bırakıyor."

Mehmet Koku

"Vatandaşı Balık Hali'ne bekliyoruz. Satışlar normal. Şu an hamsi, çinakop ve lüfer dönemindeyiz. Vatandaşı, içerisinde omega vitamini bulunan balık almaya bekliyoruz."