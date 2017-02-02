banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87394
ALTIN
145.982
DOLAR
3.7389
STERLIN
4.6827
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
03 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
03 Şubat Günlük Burç Yorumu
Eşek sütü kansere iyi geliyor mu?
Eşek sütü kansere iyi geliyor...
Kuşburnu çayı içmek için 9 neden
Kuşburnu çayı içmek için 9...

Hal'de havalar bozuk

Vatandaşın ekonomik durumunun iyi olmadığını ifade eden Balık Hali esnafı, havaların düzelmesini bekliyor

Hal'de havalar bozuk

Vatandaşın ekonomik durumunun iyi olmadığını ifade eden Balık Hali esnafı, havaların düzelmesini bekliyor

02 Şubat 2017 Perşembe 21:26
Hal'de havalar bozuk
banner404

Erkan UYSAL
ALANYA Balık Hali esnafı, satışların normal seyrettiğini söyledi. Vatandaşın balık almadığını belirten esnaf, havaların düzelmesi durumunda piyasada hareketlilik bekliyor. Bazı Balık Hali esnafının görüşleri şöyle:
Mustafa Topal
"Satışlar normal. Daha çok hamsi ve kubbes alınıyor. Piyasada durgunluk var. Havaların soğuk olması nedeniyle balık az geliyor. Hamsinin fiyatı 12,5-15 TL arasında değişiyor. Havalar düzelirse hamsi çoğalabilir. Böylece piyasada hareketlilik olabilir."
Mehmet Eroğlu
"Satışlar normal. Fiyatlar uygun. Balık fiyatları 10 TL'den başlıyor, 70 TL'ye kadar gidiyor. Her keseye uygun balık var. Vatandaş balık almak için büyük marketlere gidiyor. Bunun yerine Balık Hali'ne gelsinler. Çünkü Balık Hali'ne günlük balık geliyor."
Ali Nural
"Ekonomik durum belli. Satışlar normal. Ülkenin ekonomisi iyi olsa insanların da ekonomik durumu iyi olur, böylece satışlarımız artardı. 1.404 TL asgari ücret ile binlerce insan ne kadar geçinebilir? Durum böyle olunca vatandaş balık almayı sonraya bırakıyor."
Mehmet Koku
"Vatandaşı Balık Hali'ne bekliyoruz. Satışlar normal. Şu an hamsi, çinakop ve lüfer dönemindeyiz. Vatandaşı, içerisinde omega vitamini bulunan balık almaya bekliyoruz."

banner355
Anahtar Kelimeler:
VatandaşHavalar BozukBalık Hali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Antalya marka olamadı’
‘Antalya marka olamadı’
Esnafa vergi rehberi
Esnafa vergi rehberi
Batı Akdeniz'de ihracat iyi başladı
Batı Akdeniz'de ihracat iyi başladı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals