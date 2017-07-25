”Güven damgası” ile e-ticaret hacmi artacak

GÜVEN damgası ile e-ticarette yeni bir dönemin başladığını ve benzer uygulamaların Avrupa ülkelerinde satışa dönüş oranını yüzde 26 artırdığını ifade eden Ödeme ve Elektronik Para Derneği'nin Başkanı Burhan Eliaçık, “Sistem Türkiye'de de e-ticaret hacmini artıracak“ dedi.Geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında" tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte internet alışverişinde daha güvenli bir dönemin de kapısı açıldı. Güven damgası, online alışveriş sektöründe asgari emniyet ve hizmet kalitesi standartlarına uyan e-ticaret sitelerine verilen elektronik işaret şeklinde tanımlanıyor.

Bu damgaya sahip olmak isteyen kuruluşlar; kişisel veri, ürün, şikayet yönetimi ve ödeme bilgisi de olmak üzere bir çok alanda bütün işlemlerin gerekli sertifikalarla uygulanmasını sağlayacak. Aynı zamanda ürün stok bilgisi, paket içeriği, garanti ve teknik desteği, sipariş takibine varana kadar bilgilerin bulunmasını zorunlu tutarak e-ticarete özgü anlaşmazlıklara etkin, pratik, hızlı ve maliyetsiz bir çözüm getirecek.Siber güvenlik açısından ise şirketler hem başvuruda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her yıl içerisinde en az bir kez “sızma testi” yaptıracak ve böylelikle gerekli önlemleri alacak.

AVRUPA ÜLKELERİNDE SATIŞA DÖNÜŞ ORANI YÜZDE 26 ARTTI

Türkiye'de sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin gelişmesine liderlik ederek, tüketicinin ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak güvenli, kolay ve yenilikçi hizmetlere ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Ödeme ve Elektronik Para Derneği'nin (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, güven damgasıyla e-ticarette yeni bir döneme girildiğini belirtti.“E-ticaret sektörüne duyulan güvenin artması ve kullanımın yaygınlaşmasına dair oldukça yerinde bir uygulama” diyen Eliaçık, sistemin sunduğu diğer avantajları şöyle açıkladı: "Ülkemizde bilinen ve büyük ölçekli e-ticaret sitelerinin gayretleri ile günümüzdeki aşamaya ulaşan e-ticaret sektörünün dünya ortalamalarına ulaşması için 3 kat daha büyümesi gerekiyor.

Bunun başarılabilmesi için daha fazla küçük işletmenin e-ticarete girişinin sağlanması ve özellikle bu işletmelerden gerçekleştirilecek alışverişlere dair güvenin arttırılması gerekmektedir. Güven Damgası tam bu noktada güvenlik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderilmesine ve nihayetinde e-ticaret hacminin arttırılmasına olumlu katkı sağlayacaktır.Benzer uygulamalara bakıldığında, Avrupa Birliği'nin 20'ye yakın ülkesinde “Trustmark, Certified Shop, Online Guarantee” gibi benzer uygulamaların yaygınlaşması ile satışa dönüş oranını %26* attırdığı, müşterilerin %90* oranında sadece güven damgalı ile e-ticaret sitesinden alışveriş yaptığı görülmüştür. Sistemin hızla yaygınlaşması halinde benzer etkileri ülkemizde de görmek olasıdır."