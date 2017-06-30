Günübirlik kiralamada ‘banka’ şartı başlıyor

KONUTLARINI günübirlik kiraya verenlerle motorlu araç kiralayan firmaların, tahsilatlarını banka ve benzeri aracı kurumlar vasıtasıyla yapması yarından itibaren zorunlu olacak. Maliye Bakanlığı’nın ilgili sektörlere yönelik mevzuat düzenlemesiyle, araç kiralama faaliyeti yürüten firmalar, kiralama hizmet bedellerini tutarı ne olursa olsun banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil edecek.

Söz konusu şirketler daha önce 7 bin liranın altındaki ödemeleri nakit olarak alabiliyorlardı. Kamuoyunda “günübirlik kiralama” olarak bilinen kısa süreli konut kiralamalarında da kiraya verenlerin yapacakları tahsilatlar aynı şekilde banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek. Bu yolla yapılan kiralamalarda tutar sınırlaması olmayacak. Söz konusu kurala uymayan kişi veya firmaya mükellefiyet durumuna göre 350 lira ile bin 400 liradan az olmamak kaydıyla işlem bedelinin yüzde 5’i kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bakanlığın söz konusu düzenlemeleri kayıt dışılığı azaltmayı amaçlıyor.

Sektörü kayıt altına alacak

TÜRKİYE Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, günübirlik konut kiralamalarına ilişkin düzenlemenin sektörü kayıt altına alma noktasında çok doğru bir uygulama olduğunu söyledi. Taylan, şunları söyledi: “Konutların günübirlik kiraya verilmesi kangren olmuş bir konuydu, burada bir başıboşluk vardı ve düzenleme uzun süredir gündemdeydi. Bu kiralamaların kayıt altına alınması, hem konutların kime verildiğinin tespiti hem de verginin kayıt altına alınması noktasında çok önemli bir adım.”

Turistler zorluk yaşayabilir

TÜM Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Oktay, alınan kararın kiralama işlemlerinde nakit para kullanımını tamamen kaldırdığını belirterek, uygulamanın kiralayanın kimliğini ve finansal ödeme sistemlerini kullanma kapasitesini göstermek adına olumlu sonuçları olacağını kaydetti. Oktay, uygulama ile turistlerin sıkıntı yaşayabileceğine dikkati çekerek, “Bu tip müşteriler banka kredi kartı veya nakit kartı kullanarak işlem yapabilirler ancak kartları bulunmayan müşterilerin işlem yapmaları imkansız hale gelecek gibi görünüyor” dedi.