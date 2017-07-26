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Güncelleme zorunlu oluyor!

Volkswagen marka otomobili olanlara güncelleme zorunluluğu getirildi. Yapmayanlar için trafikten men cezası geliyor

Güncelleme zorunlu oluyor!

Volkswagen marka otomobili olanlara güncelleme zorunluluğu getirildi. Yapmayanlar için trafikten men cezası geliyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:23
Güncelleme zorunlu oluyor!
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VOLKSWAGEN , dış basında "dieselgate" olarak anılan skandal sonrası zor günler yaşıyor. Markaya ait otomobilleri kullananların Almanya genelinde emisyon güncellemesi yapma zorunluluğu getirildi.Belirlenen tarihler içinde gerekli araç güncellemelerini yaptırmayanlarınsa trafikten men edileceği vurgulandı. Avrupa genelinde araç sahiplerinin güncelleme sonrasında dahi herhangi bir hukuki yaptırımla yeniden karşılaşma endişesi yaşadıkları ifade edildi.Şirketin otomobilleri geri çağırıp düzenlemeleri yapmasına rağmen, Alman hükumetinin bu güncellemeyi zorunlu kılması sürücülerde de endişeye yol açtı. Şimdi, benzeri bir kararın diğer Avrupa ülkelerine sıçrayıp sıçramayacağı merak konusu.

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