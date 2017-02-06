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Gümrüksüz alışveriş 932 milyon avro

Gümrüksüz satış mağazalarında geçen yıl 932 milyon 56 bin 674 avroluk ürün satıldı. En çok satılan ürünler, sigara, puro ve diğer tütün mamulleri, parfüm/kozmetik ve alkollü içecekler oldu

Gümrüksüz alışveriş 932 milyon avro

Gümrüksüz satış mağazalarında geçen yıl 932 milyon 56 bin 674 avroluk ürün satıldı. En çok satılan ürünler, sigara, puro ve diğer tütün mamulleri, parfüm/kozmetik ve alkollü içecekler oldu

06 Şubat 2017 Pazartesi 12:43
Gümrüksüz alışveriş 932 milyon avro
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GÜMRÜKSÜZ satış mağazalarında (duty free) geçen yıl 932 milyon 56 bin 674 avroluk ürün satıldı. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, sınır kapılarında 18'i depo olmak üzere, bu yıl hizmete giren 13 mağaza ile toplam 181 "duty free" faaliyet gösteriyor.Bu mağazalarda geçen yıl en fazla sigara, puro ve diğer tütün mamullerinin satışından gelir elde edildi. Bu kapsamdaki ürünler için 353 milyon 995 bin 644 avro harcama yapıldı. Gümrüksüz satış mağazalarındaki alışverişlerin ekonomik büyüklüğünün yüzde 38'ini sigara, puro ve diğer tütün mamullerinin satışı oluşturdu.

Gümrüksüz mağazalardaki satışlarda ikinci sırada parfüm/kozmetik ürün grubu yer aldı. Geçen yıl bu kategorideki ürünler için 247 milyon 192 bin 775 avroluk alışveriş gerçekleştirildi. Parfüm/kozmetik ürünleri bu mağazalardaki satışların yüzde 27'sine karşılık geldi.

Bu satışların üçüncü büyük kalemini ise alkollü içecekler oluşturdu. Geçen yıl gümrüksüz mağazalarda 140 milyon 555 bin 681 avroluk alkollü içecek satıldı. Toplam harcamaların yüzde 15'i bu ürün grubundan gerçekleştirdi.

Elektronik eşya, gözlük, saat ve oyuncak gibi eşyalar için geçen yıl bu mağazalarda 101 milyon 907 bin 46 avro harcandı. Bu eşyalar için yapılan ödeme, toplam harcamaların yüzde 11'ine karşılık geldi.

Ayrıca, duty free'lerde geçen yılki alışverişin yüzde 9'u gıda ürünleri için yapıldı. Gıda için yapılan harcamaların toplamı 88 milyon 560 bin 529 avroyu buldu.

Böylece gümrüksüz satış mağazalarında yapılan toplam harcama 932 milyon 56 bin 674 avroya ulaştı. Bu rakam 2015 yılında 1 milyar 92 milyon 51 bin 972 avro olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan gümrüksüz satışların yüzde 64,3'ü çıkış, yüzde 32'3'ü giriş, yüzde 2,4'ü uçak, yüzde 1'i gemi kumanya ve takrir mağazalarından yapıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük
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