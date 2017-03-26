Gübre analiz kuruluşları ve fiyatları belirlendi

PİYASA ve şikayet denetimleri kapsamında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analizi için ilgili kuruluşlar ve ücretler belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliği" Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analizinde uyulacak usul ve esaslar, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile analiz kuruluşları arasında imzalanan protokolle oluşturuldu. Tebliğde, analiz kuruluşlarının isimleri de yer aldı.

Denetimler sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itirazlar, referans kuruluş olarak belirlenen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile bu kurumdan yeterlilik belgesi alan Gübretaş Gübre Fabrikaları TAŞ laboratuvarlarına yapılacak.

Organik gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itirazda ise Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, diğer parametreler yönünden de Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluşlar olarak tespit edildi.

Denetim esnasında numunelerin analizi için gübrenin çeşidine göre analiz kuruluşlarına 20-213 lira, referans kurumuna da 19-251 lira arasında ücret ödenecek.