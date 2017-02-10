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GSS primleri iniyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri düşüyor. Hiçbir sigortası bulunmayan ve sağlık hizmeti alamayanların, 395 TL'ye kadar varan GSS primleri 53 TL'ye indiriliyor

GSS primleri iniyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri düşüyor. Hiçbir sigortası bulunmayan ve sağlık hizmeti alamayanların, 395 TL'ye kadar varan GSS primleri 53 TL'ye indiriliyor

10 Şubat 2017 Cuma 21:48
GSS primleri iniyor
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ESKİ prim borçları da silinecek. Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı çeşitli ekonomik kanunlara ilişkin yasal düzenlemeler AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasıyla yasa teklifi olarak TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasa teklifine göre, ailede kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların primlerini devlet karşılayacak.
PRİM 53 TL'DE EŞİTLENİYOR
Teklifte yer alan düzenlemeler özetle şöyle: Herhangi bir işte çalışmayan, anne bana veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerden gelir seviyesine göre 65,88 TL ile 395.91 TL arasında alınmakta olan GSS pirimi herkes için 53 TL'de eşitlenecek. Bakanlar Kurulu bu tutarı 212 TL'ye kadar artırmaya yetkili olacak.
GECİKME ZAMLARI SİLİNECEK
Hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlardan pirim alınmayacak. Eski GSS prim borçlarına ilişkin faizler ile gecikme zamları silinecek. Borcun tahakkuk ettiği tarihte 53 TL'yi aşan aylık tutarlar 53 TL üzerinden, 53 TL'nin altındakiler ise o günkü tutar üzerinden ödenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Genel Sağlık SigortasıGSSPrim
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