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'Girişimcilik desteği değişti'

Girişimcilerin KOSGEB'e 3 kez müracaat edebileceklerini ifade eden TESK Genel Başkanı Palandöken, bu kişilerin işletmelerini kurmadan da başvuru yapabileceğini söyledi

'Girişimcilik desteği değişti'

Girişimcilerin KOSGEB'e 3 kez müracaat edebileceklerini ifade eden TESK Genel Başkanı Palandöken, bu kişilerin işletmelerini kurmadan da başvuru yapabileceğini söyledi

14 Şubat 2017 Salı 21:39
'Girişimcilik desteği değişti'
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimcilik Destek Programı'nda yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı. TESK Genel Başkanı Palandöken, “Artık girişimciler işletmelerini kurmadan KOSGEB’e kredi için müracaat edebilecekler” dedi.
'BAŞVURU ŞARTI ORTADAN KALDIRILDI'
TESK Genel Başkanı Palandöken, KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı ile ilgili, “1 Şubat  tarihinde başlayan yeni süreç ile birlikte daha önceden KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB’e başvuru yapma şartı yürürlükten kaldırılarak, girişimcilerin 
işyerlerini açmadan önce KOSGEB’e kredi müracaatında bulunabilmelerinin önü açıldı” diye konuştu.
KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK
Yapılan bu değişiklikten sonra işletmesini kurup da şu an hala KOSGEB’e müracaat etmeyen girişimcilerin 31 Aralık tarihine kadar KOSGEB’e müracaat ederek Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanabileceklerini kaydeden Palandöken, “Bu tarihten sonra yalnızca işletmelerini açmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilere onay verilecek. İşletmelerini kurmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilerin başvuru formları, oluşturulan kurullar tarafından kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, karlılık ve sektörel fırsatlar gibi kriterlere göre değerlendirilecek ve yapılan değerlendirmeler neticesinde olumlu ya da olumsuz sonuç esnaf adayına bildirilecek” ifadelerini kullandı.
90 GÜNDE YAPMAYAN REDDEDİLECEK
KOSGEB müdürlükleri tarafından başvurusu onaylanan girişimci adaylarının 90 gün içerisinde işletmesini kurup, kurduğu işletmeyi KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak ilgili KOSGEB Müdürlüğü'ne gidip taahhütname imzalaması gerektiğini anlatan Palandöken, şunları kaydetti: “Bu işlemleri 90 gün içerisinde yapmayan girişimci adaylarının başvuruları reddedilecek. Bir girişimci adayının en fazla üç kez başvuru hakkı bulunuyor. Yapılan bu başvurularda üç kez üst üste olumsuz sonuç alındığında girişimci adayının başvuru hakkı kaybolacak. Bir girişimci bu destek programından yalnızca bir kez faydalanabilecek. Bu yeni sistem ile aç kapa işlemlerinin önüne geçilmiş olacak. En önemlisi de kredi alamadığı için iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafın zarar etmesi ve bu şekilde verimsiz yatırımların önüne geçilmesi sağlanmış olacak."

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEBTESK Genel Başkanı Palandöken
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