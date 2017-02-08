Girişimciler belgelerini aldı

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KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Gazipaşa Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliğinde düzenlenen 2. Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı tamamlandı. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Gazipaşa Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda düzenlenen törene Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Köse ve yönetim kurulu üyeleriyle sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı. Oda Başkanı Mustafa Köse, ikincisi düzenlenen KOSGEB Girişimcilik Kursu'nda 30 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını belirterek, "Hepinize başarılar diliyorum. Belgeleriniz hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın" dedi. Ardından kursiyerlere sertifikaları Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Çelik ve Başkan Köse tarafından verildi.