GESTAŞ 10 günde 183 bin 607 araç taşıdı

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri tarafından verilen bilgide, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 5 bin 780 sefer de 183 bin 607 araç ve 175 bin 311 yolcu taşındığı belirtildi. Bayramda Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında 21 feribotla saatsiz sefer yapıldı.

Adalarda rekor geçiş

Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde bayramda rekor seviyede araç geçişi yaşandı. Tatil boyunca Gökçeada’ya 14 bin 934, Bozcaada’ya ise 15 bin 368 araç geçişi gerçekleşti. Adalar hattında da feribot seferleri yoğunluk dolayısıyla saatsiz olarak seferleri yapıldı. Bayram boyunca Güney Marmara hattında, Erdek, Avşa ve Marmara adalarına 5 bin 857 araç taşındı.