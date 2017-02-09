banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88249
ALTIN
148.267
DOLAR
3.7099
STERLIN
4.6571
EURO
3.9710
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
09 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
09 Şubat Günlük Burç Yorumu
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...

Gerontologlar istihdam bekliyor

Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, istihdam seferberliği paketi içine gerontologların da dahil edilmesini istedi

Gerontologlar istihdam bekliyor

Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, istihdam seferberliği paketi içine gerontologların da dahil edilmesini istedi

09 Şubat 2017 Perşembe 09:23
Gerontologlar istihdam bekliyor
banner404

GÜRDAL, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurasında konuşulan istihdam seferberliği paketine olumlu ve samimi karşıladıklarını söyledi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde büyük bir özveri ile kurdukları Gerontologlar Derneği'nin ilk yılını doldurduğunu ifade eden Faruk Yaşar Gürdal , şu bilgileri aktardı:

"Gerontologlar Derneği olarak gerontologların istihdamı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısında gerek ilgili bakanlıklar ile gerekse cumhurbaşkanlığı ile geçtiğimiz yıl boyunca bir takım resmi yazışmalarımız ve telefon görüşmelerimiz oldu. Ekonomi şurasında açıklanan istihdam paketi ile ümitlendik. İstihdam paketinden ülkemizin gelecekte önemli sorunları arasında olacak olan yaşlılarımızın bakım sigortası, yaşlılarda düşme ve kazalar ile ülke ekonomisini olumsuz etkileyen fiziksel sorunlar ve alzaymır, demans gibi ileri yaşlarda sıkça karşılaştığımız bilişsel rahatsızlıklar gibi sorunların önlemi alınmadığı takdirde ülke ekonomimizi etkileyecektir.

Ülkemizde azalan doğurganlık ve uzayan insan ömrü ile Gerontologlara öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı her kurum ve kuruluşta ihtiyaç olduğunu artık tüm vatandaşlarımız bilmektedir. Şuan da özelde yada kamuda sözleşmeli çalışan meslektaşlarımız mevcut, her biri bulunduğu kuruma yepyeni bir vizyon getirerek ülkemizde bakım sektörünün hizmet cetvelini yükseltmiş ve uluslar arası düzeyde ülkemizde örnek işler yapmışlardır, bu bulgularda Gerontologların ülkenin her yerinde yeni bir perspektif getireceğini göstermektedir. Tüm gerontologlar adına yeni istihdam paketinde Gerontologlarında yer almasını istiyoruz."

banner355
Anahtar Kelimeler:
GerontologIstihdamGerontologlar DerneğiFaruk Yaşar Gürdal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Intel'den 7 milyar dolarlık yatırım
Intel'den 7 milyar dolarlık yatırım
Bu belgeye sahip olmayan evini satamayacak
Bu belgeye sahip olmayan evini satamayacak
FETÖ'cülere büyük bir darbe daha!
FETÖ'cülere büyük bir darbe daha!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals