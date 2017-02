Gerontologlar istihdam bekliyor

GÜRDAL, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurasında konuşulan istihdam seferberliği paketine olumlu ve samimi karşıladıklarını söyledi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde büyük bir özveri ile kurdukları Gerontologlar Derneği'nin ilk yılını doldurduğunu ifade eden Faruk Yaşar Gürdal , şu bilgileri aktardı:

"Gerontologlar Derneği olarak gerontologların istihdamı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısında gerek ilgili bakanlıklar ile gerekse cumhurbaşkanlığı ile geçtiğimiz yıl boyunca bir takım resmi yazışmalarımız ve telefon görüşmelerimiz oldu. Ekonomi şurasında açıklanan istihdam paketi ile ümitlendik. İstihdam paketinden ülkemizin gelecekte önemli sorunları arasında olacak olan yaşlılarımızın bakım sigortası, yaşlılarda düşme ve kazalar ile ülke ekonomisini olumsuz etkileyen fiziksel sorunlar ve alzaymır, demans gibi ileri yaşlarda sıkça karşılaştığımız bilişsel rahatsızlıklar gibi sorunların önlemi alınmadığı takdirde ülke ekonomimizi etkileyecektir.

Ülkemizde azalan doğurganlık ve uzayan insan ömrü ile Gerontologlara öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı her kurum ve kuruluşta ihtiyaç olduğunu artık tüm vatandaşlarımız bilmektedir. Şuan da özelde yada kamuda sözleşmeli çalışan meslektaşlarımız mevcut, her biri bulunduğu kuruma yepyeni bir vizyon getirerek ülkemizde bakım sektörünün hizmet cetvelini yükseltmiş ve uluslar arası düzeyde ülkemizde örnek işler yapmışlardır, bu bulgularda Gerontologların ülkenin her yerinde yeni bir perspektif getireceğini göstermektedir. Tüm gerontologlar adına yeni istihdam paketinde Gerontologlarında yer almasını istiyoruz."