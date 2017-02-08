'Genişlemeci para politikası uygun'

MİNNEAPOLİS Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisinin henüz tam istihdam seviyesine ulaşmadığına, enflasyonun yükselmesi riskinin küçük olduğuna ve finansal istikrar için yakın bir tehdit bulunmadığına işaret ederek Fed'in faiz oranlarını ılımlı şekilde gevşek tutmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kashkari, "Eğer hata yapıyorsak, bu hatanın daha genişlemeci olarak yapılması, daha sınırlayıcı olarak yapılmasıran daha iyidir" diye konuştu. Piyasaların, Başkan Donald Trump'ın mali teşvikler uygulayacağı beklentilerini fiyatladıklarına işaret eden Kashkari, kendisinin ise ekonomik tahminlerinde böyle bir beklentiyi fiyatlamadığını belirtti.

Enflasyonun yavaş şekilde artmakta olduğu işaretleri verdiğinedikkat çeken Kashkari, istihdam maliyeti büyümesinin zayıf ve diğer gelişmiş ekonomilerde enflasyonun düşük seyrettiği ortamda ABD'de enflasyonda hızlı bir yükseliş yaşanmasının muhtemel olmadığını da savundu.