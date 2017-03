Genç girişimciden 8 ülkeye sosyal medyadan ihracat

İZMİR'DE yaşayan 33 yaşındaki Şeyda Elif Güven, bir halı firmasının pazarlama müdürlüğü görevini yürütürken 3 yıl önce bu işten ayrıldı. Genç girişimci, hayallerini kendi markasını oluşturarak ilerlemek üzerine kurdu. Kişiye özel olarak farklı konseptlerde halı tasarımları hazırlayan Güven, bunları açtığı sosyal medya hesabı üzerinden satışa sundu.

Kısa sürede büyük ilgi gören tasarımlar sayesinde takipçi sayısı günden güne artan Güven, taleplere karşılık verebilmek için tasarım ve insan kaynakları departmanı oluşturdu. Bu birimlerde de sigortalı olarak çalıştırdığı kadınlara görev verdi. Yurt içinde satış ağını genişleten genç girişimci ilk ihracatını da Yunanistan'a gerçekleştirdi. Bu ülkeleri de sırasıyla Azerbaycan, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İsviçre ve Filistin izledi. Hindistan ve Çin'den halı ithalatı da yapmaya başlayan Güven, ürünlerini son tüketiciye kadar başarıyla ulaştırıyor. 6 kadına istihdam sağlayan Güven, işbirliği yaptığı ülke sayısını yeni dönemde artırmayı hedefliyor.

SOSYAL AĞLARIN ETKİN KULLANIMI BAŞARIYI GETİRDİ

Başarısında sosyal ağları etkin bir şekilde kullanmasının büyük bir payı olduğunu anlatan Güven, sadece ev halısı değil otel ve yatların da bu noktadaki ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. İstenilen renk, doku ve ölçüde, herhangi bir sınır tanımadan tasarım ve üretim gerçekleştirdiklerinin altını çizen başarılı girişimci, bir çok alanda ilklere de imza attıklarını söyledi. İlk U şeklinde yatak odası, L koridor halısı ürettiklerini aktaran Güven, başarılı AR-GE çalışmaları sayesinde çift taraflı kullanılabilen kilim ile de büyük ilgi gördüklerini kaydetti.

MAĞAZA YOK, HER ŞEY ONLİNE

Instagram'da şu an itibariyle 60 bin civarında takipçi sayısına ulaştıklarını dile getiren Güven, "İngilizce ve Türkçe olarak iki sayfamız mevcut. Online satış siteleri üzerinden de pazarlama yapıyoruz. Tasarımlarımız mimarların da ilgisini çekiyor. Onların da halı alanındaki tedarikçisi konumundayız. Her işimizi online olarak gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu nedenle de mağaza açma planımız yok. Yeni dönemde ihracat yaptığımız ülke sayısını da 12'ye çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

"KADINLAR İŞ KURMAKTAN KORKMASIN"

3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken Güven, kendisi gibi iş kurmak isteyen kadın girişimci adaylarına da tavsiyelerde bulundu. Ticari anlayışın gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medya mecralarına doğru hızla kaydığını ifade eden Güven, "Milyonlarca insan sosyal medya kullanıcısı. Bu, insanlara ulaşma noktasında da bir çok aracıyı devreden çıkartıyor. Size kalan da en kaliteli, en özgün işi ortaya koyabilmek. Bu da sistemli bir çalışmayı gerekli kılıyor. Değişen taleplerin ne yöne evrildiğini görenlerin başarıyı yakalaması da uzun sürmüyor. Bu yüzden kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlar kesinlikle iş kurmaktan korkmasın" diye konuştu.